Kratiuk: Od ukrzyżowania Jezusa słyszymy kłamstwa na jego temat. Nasz film to prostuje

DoRzeczy.pl: O czym opowiada najnowszy serial PCH24.tv „Kto zabił Jezusa?”. Sam tytuł wiele zdradza, ale zagadnienie jest o wiele głębsze.

Krystian Kratiuk: Tytuł nie zdradza wszystkiego, lecz skupia się na najważniejszym elemencie życia Chrystusa, czyli na jego Pasji, oraz na tym, kto zgotował mu ten los zarówno w niebie, jak i na ziemi. Musimy zawsze pamiętać, że wolą Boga Ojca było, żeby jego rodzony syn poniósł śmierć na ziemi. Należy wiedzieć i pamiętać, dlaczego tak się stało, albo dlaczego tak się stać musiało. Odpowiadamy na te pytanie w serialu.

W produkcji udział wzięli ks. prof. Waldemar Chrostowski oraz red. naczelny tygodnika "Do Rzeczy" Paweł Lisicki. Czy w ich rozmowach pada również kwestia życia Jezusa?

Owszem, padają odpowiedzi na pytanie, kim Jezus był, jest, a kim nie jest. To bardzo ważna kwestia.

Dlaczego?

Ponieważ film ma za zadanie odkłamać pewne mity, kłamstwa i antychrześcijańskie naleciałości na tej historii, które przez całe stulecia narastały, a zwłaszcza w naszych czasach są bardzo mocno promowane, zarówno przez postępowych teologów, jak i przez wielkie media na potrzeby popkultury. To wszystko wzięli na tapetę Paweł Lisicki i ks. prof. Chrostowski.

W jaki sposób zakłamywana była i jest historia Jezusa?

Działo się to praktycznie od ukrzyżowania. Kwestie tego, kim był, co powiedział, kto zabił, jak zabił, gdzie podziało się działo, kim był Jezus – to wszystko przez lata było zakłamywane. Nawet w Piśmie Świętym jest pewien passus, w którym czytamy, że to uczniowie Jezusa mieli wykraść ciało, następnie je ukryć. W passusie czytamy, że „ta plotka rozniosła się między Żydami i trwa po dzień dzisiejszy”. Trwanie tej plotki to już 2 tys. lat. Dziś nawet postępowi teolodzy katoliccy twierdzą, że proces Chrystusa był winą wyłącznie Piłata, bowiem Żydzi nie mieli prawa nikogo skazać. W filmie ks. prof. Chrostowski i Paweł Lisicki udowadniają, że było odwrotnie. Dodatkowo dziś naucza się w wielu miejscach, że Jezus był kimś innym, niż był w rzeczywistości. Mówi się, że nauczał tolerancji, był zwolennikiem wielu religii. To wszystko należy odkłamać.

Film kręcony był w Ziemi Świętej. To ważna symbolika?

Staraliśmy się, żeby to była poważna produkcja. Pojechaliśmy do Jerozolimy oraz nad Jezioro Galilejskie, gdzie rozmawialiśmy o tematach Jezusa. Warto wskazać, że wszystkie produkcje PCH24.tv finansowane są z pojedynczych datków naszych widzów, którzy wpłacają swój wdowi grosz. Cieszę się, że Stowarzyszenie św. Piotra Skargi, które jest producentem filmu, może takie rzeczy robić.

Gdzie będzie można obejrzeć serial?

Poprzez platformę YouTube na kanale PCh24, bez żadnych opłat, sześć odcinków, które ukażą się raz w tygodniu, zaczynając od początku Wielkiego Postu. Natomiast każdy, kto chciałby otrzymać sześć odcinków od razu, w jednym linku, może to zrobić. Wystarczy, że wesprze produkcje serialu. Wszystko jest rozpisane na stronach PCH24.tv jak to zrobić. Wystarczy wpłacić dowolną kwotę na produkcję.

Czytaj też:

Co z tymi tablicami? Dekalog Józefa FlawiuszaCzytaj też:

Przegląd religijny: Maryja ocala świat. Sekrety objawień Matki Bożej w Ghiaie di Bonate