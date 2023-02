Puda: Jesteśmy przygotowani, aby złożyć wniosek o wypłatę środków z KPO

Grzegorz Puda był we wtorek gościem "Kwadransa politycznego" TVP. Polityk mówił o tym, na jakim etapie są przygotowania do złożenia pierwszego wniosku o wypłatę środków z KPO. Puda odniósł się także do decyzji prezydenta Dudy o odesłaniu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Konstytucyjnego.

– Jako resort, jako rząd, jesteśmy przygotowani aby wniosek o wypłatę pierwszej transzy z KPO złożyć. Prezydent, zgodnie ze swoimi prerogatywami, ustawę o SN odesłał do TK. Szanujemy decyzję prezydenta i musimy poczekać na dalsze rozstrzygnięcia, aż spełnione zostaną wszystkie kamienie milowe – powiedział.

Kamienie milowe

Jak poinformował Puda, Polsce brakuje jeszcze do wypełnienia 3 kamieni milowych. Dwa wiążą się z wymiarem sprawiedliwości, a trzeci dotyczy zmiany ustawy wiatrakowej. Minister przyznaje, że " są też do wypełnienia inne kamienie milowe", ale one dotyczą "kolejnych wniosków o płatność".

– Warto pamiętać, że środki z KPO to dodatkowe fundusze, które miały służyć pobudzeniu gospodarek po covidzie. Natomiast pieniądze z polityki spójności, wynegocjowane przez rząd premiera Morawieckiego normalnie, zgodnie z harmonogramem do Polski trafiają – zaznaczył.

Szef resortu funduszy i polityki regionalnej odniósł się także do zarzutów Solidarnej Polski, że KPO jest w istocie kredytem, który Polska będzie musiała spłacać przez dziesięciolecia. Puda wskazał, że owszem, unijne środki z Funduszu Odbudowy to kredyt, ale "najtańszy dostępny na rynku".

– Nie ma w tej chwili możliwości zaciągnięcia tańszego zobowiązania, tym bardziej, że bylibyśmy jednymi z nielicznych państw, które nie korzysta z tego co wszystkie inne kraje europejskie. Kraje europejskie najpierw zgodziły się by ten kredyt zaciągnąć i móc wspólnie z tych środków finansowych korzystać. Z naszych pierwotnych wyliczeń wynikało, że koszt pożyczki 1 euro to 2 eurocenty – powiedział.

Czytaj też:

Minister Puda: Polska jest największym beneficjentem i lideremCzytaj też:

Puda o KPO: Dążymy do racjonalnego rozwiązania sporu