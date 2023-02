Waloryzacja świadczenia 500+? Suski wskazał warunek

Znowu, za sprawą wywiadu posła PiS Marka Suskiego, wrócił temat ewentualnej świadczenia rodzinnego 500+ w związku z obniżeniem realnej wartości dodatku w kontekście rosnącej inflacji.

Czy zamiast 500 plus będzie 700 plus albo 800 plus? – Na razie nie słyszałem o takiej decyzji – oświadczył Marek Suski, pytany o tę kwestię w porannej audycji w RMF FM. Poseł PiS zaznaczył, że program 500 plus został rozszerzony i od 1 lipca 2019 r. obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia: – Rozszerzyliśmy ten program, czyli zrobiliśmy więcej, niż obiecaliśmy.

Na uwagę, że z powodu inflacji realna wartość jednorazowej wypłaty z programu 500 plus to teraz "nieco ponad 300 zł" i czy w związku z tym władze powinny dokonać rewaloryzacji 500 plus, doparł: – Będziemy nad tym dyskutować.

– Moje osobiste zdanie jest takie, że jeżeli tylko byśmy znaleźli na to środki, to jestem "za" – podkreślił polityk. – Jest wojna, był COVID, jest sytuacja trudna. Na całym świecie jest inflacja, jest spadek PKB światowego. Niestety Polska też doświadcza tych trudnych sytuacji – podsumował Marek Suski.

"Polska gospodarka jest w recesji". GUS podał dane o PKB za IV kwartał

Według GUS PKB Polski w IV kwartale 2022 roku urósł o 2 proc. rok do roku, wobec wzrostu o 8,5 proc. w analogicznym okresie 2021 r. Jednak biorąc pod uwagę wyniki kwartalne, polska gospodarka skurczyła się o 2,4 proc. Na przełomie I i II kw. PKB Polski zmalało o -2,1 proc. Część ekspertów mówi już otwarcie o recesji polskiej gospodarki.

GUS podkreśla, że dane maja charakter wstępny i mogą podlegać zmianie. Ostateczne dane o PKB w IV kwartale ubiegłego roku poznamy 28 lutego.

