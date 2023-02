Tusk przerwał milczenie. Pisze o "walentynkach Kaczyńskiego"

Przez dłuższy czas lider Platformy milczał. Okazało się, że Donald Tusk zachorował na COVID-19. Informację o chorobie przewodniczącego Platformy potwierdził dziennik "Super Express". "Zachorował wtorek-środa i początkowo bardzo źle się czuł, ale jak jest teraz, nie wiadomo" – przekazał w niedzielę informator "SE". We wtorek jednak polityk opublikował wpis na Twitterze. Odniósł się do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

"Korupcja, recesja, inflacja. Walentynki Kaczyńskiego" – stwierdził Donald Tusk.

Wpis szefa PO komentują politycy PiS. "Polskie i zagraniczne media donoszą o podejrzanych zarobkach Sikorskiego od ZEA. Jak Pan się do tego odniesie? Walentynki Kaczyńskiego. Ta miłość do Prezesa Kaczyńskiego to już obsesja" – napisał wiceminister Piotr Uściński. Z kolei wicemarszałek Senatu Marek Pęk ripostuje: "Obsesja i pustka. Walentynki Tuska".

Niepokojący sondaż dla Tuska. Polaków zapytano o kluczową rzecz

Czy powrót Donalda Tuska na urząd premiera byłby korzystny dla większości Polaków? Z sondażu Social Changes wynika, że aż 52 proc. badanych jest krytycznie nastawiona do takiej tezy (a 36 proc. wskazało odpowiedź "zdecydowanie nie").

Przeciwnego zdania jest 28 proc. respondentów – tylu uważa, że Tusk jako szef rządu miałby pozytywny wpływ na ich życie. Co ciekawe aż 20 proc. badanych wskazało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Jak wyglądają te wyniki w elektoracie dwóch największych ugrupowań? 12 proc. zwolenników PiS jest zdania, że powrót Tuska miałby pozytywny skutek (85 proc. przeciw), a wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej ten wynik wynosi 79 proc. (8 proc. przeciw).

