Sellin: Kompromis zawarty z KE ma charakter bardziej polityczny, niż prawny

Polityk PiS wystąpił we wtorek w "Gościu Radia Zet". Jednym z tematów rozmowy była nowelizacja ustaw sądowych. Prezydent skierował nowelizację do Trybunału Konstytucyjnego.

Sellin: Pieniądze z KPO przypłyną

– Andrzej Duda potwierdził, że jest poważnie traktującym to zadanie strażnikiem konstytucji, bo na to przysięgał jako prezydent Rzeczypospolitej – powiedział Sellin.

– Z naszego punktu widzenia ten kompromis zawarty z Komisją Europejską ma charakter bardziej polityczny, niż prawny i dlatego z punktu widzenia politycznego ja sobie życzyłem, żeby ta ustawa weszła jak najszybciej w życie – wyraził swoje stanowisko Jarosław Sellin.

W jego ocenie pieniądze na realizację KPO oddalają się, ale "prędzej czy później do Polski przypłyną". – One są w kopercie zaszytej wyłącznie dla Polski. Nikt do tej koperty sięgnąć nie może. Być może przed wyborami nie napłyną, to jest też efekt ciężkiej pracy opozycji, która przez lata całe starała się wmawiać komisarzom europejskim, że w Polsce jest łamana praworządność – powiedział Jarosław Sellin.

Jego zdaniem część z komisarzy w to uwierzyła i w związku z tym ta sprawa KPO jest traktowana jako instrument polityczny do walki z polskim rządem.

Prezydent na straży konstytucji

Prezydent wytłumaczył podczas orędzia w piątek, dlaczego nie zdecydował się na zawetowanie nowelizacji ustawy. Chodzi przede wszystkim o bardzo poważne wątpliwości natury prawnej. Regulacja zostanie skierowana do rozpatrzenia przez Trybunał Konstytucyjny. – Podjąłem więc decyzję o skierowaniu tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej. To znaczy, że ustawa nie będzie obowiązywała dopóki Trybunał Konstytucyjny nie wypowie się na temat jej zgodności z konstytucją – powiedział.

Prezydent zapewnił, że jest zwolennikiem kompromisu. W tym kontekście przypomniał o swoim obowiązku stania na straży ustawy zasadniczej. Andrzej Duda zaapelował do sędziów TK, aby jak najszybciej rozpoczęli prace nad projektem.

Przypomnijmy, że projekt został zgłoszony na początku grudnia ubiegłego roku przez część członków klubu parlamentarnego PiS. Nowelizacja – w ocenie wnioskodawców – ma wypełnić tzw. kamień milowy i tym samym odblokować Polsce pierwszą transzę środków na realizację Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Środki te, są w całości pożyczką (łącznie z częścią grantową).

