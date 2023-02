Kukiz o Sikorskim: Dureń albo sprzedajna szmata

Nie cichną komentarze związane z rewelacjami podanymi przez holenderski dziennik "NCR" na temat polskiego europosła Radosława Sikorskiego.

Odnosząc się do kolejnej afery związanej z działalnością polityka, lider Kukiz'15 nie żałował byłemu szefowi MSZ ostrych słów.

– Sikorski jest albo kompletnym durniem albo sprzedajną szmatą – mówił Kukiz.

– To jest troszeczkę, tak jakby Radosław Sikorski brał pieniądze od Prawa i Sprawiedliwości w zamian za jakieś tam konsultacje. Nie wiem, skąd on ma te (pozostałe - red.) pół miliona dodatkowo i nie będę się na ten temat wypowiadał, ale rozumiem, że to stąd jest ten jego odlot. Tyle kasy, to rzeczywiście można odlecieć i czuć się nadczłowiekiem – mówił dalej polityk.

Sikorski dostaje prawie 100 tys. euro rocznie ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Dziennikarze "NCR" przeprowadzili śledztwo, które wykazało, że eurodeputowany KO otrzymuje z ZEA 93 tys. euro rocznie, za doradztwo przy konferencji Sir Bani Yas.

"Konferencja została utworzona przez Emiraty nieco ponad 10 lat temu jako sposób na prowadzenie międzynarodowej dyplomacji za pomocą 'miękkiej siły'" – podała na początku lutego holenderska gazeta. Wydarzenie nabrało kształtu stałej instytucji, a jej działalność jest zamknięta dla mediów. "NCR" opisuje, że "Sikorski zasiada w jej radzie doradczej od 2017 roku, w wyniku czego otrzymał już prawie pół miliona euro od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Emiratów Arabskich".

"NCR" zaznacza, że analiza głosowań Sikorskiego w PE wykazuje, iż przybrał on postawę sprzyjającą zarówno ZEA, jak i Arabii Saudyjskiej. Jako przykład dziennik podaje, że Sikorski był przeciw wstrzymaniu dostaw broni do krajów zaangażowanych w "wyniszczającą wojnę w Jemenie". Eurodeputowany KO sprzeciwił się też wezwaniu do działań przeciwko Zjednoczonym Emiratom Arabskim w związku z uwięzieniem krytycznego wobec władz blogera internetowego.

Sikorski: Jestem zaskoczony

Europoseł KO opublikował na Twitterze list skierowany do René Moerland z "NCR". Polityk podkreśla, że jest zaskoczony publikacją dziennika.

Sikorski napisał, że jego działalność pozaparlamentarna jest wymieniona w jego oświadczeniu majątkowym złożonym w Parlamencie Europejskim oraz polskim parlamencie, a cały dochód został opodatkowany.

Jak podkreśla, zaproszono go do Rady Doradczej Forum Sir Bani Yas w 2017 roku, czyli dwa lata przed wyborem do Parlamentu Europejskiego. "Dlatego uważam za niesprawiedliwe i niewłaściwe łączenie tej prestiżowej roli z moją działalnością jako posła do Parlamentu Europejskiego" – zaznaczył

