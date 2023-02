Wielka ofensywa dyplomatyczna prezydenta. Przydacz przedstawił szczegóły

W środę szef Biura Polityki Międzynarodowej zorganizował konferencję prasową w Wojskowym Porcie Lotniczym Warszawa-Okęcie.

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP szczegółowo przedstawił plany Andrzeja Dudy w ramach ofensywy dyplomatycznej.

Duda udaje się do Brukseli

– Prezydent Andrzej Duda udaje się do Brukseli na spotkanie z sekretarzem generalnym NATO. Jak wielokrotnie wskazywaliśmy, ruszamy z przygotowaniami agendy na zbliżający się szczyt NATO w Wilnie (...). Jasnym jest, że to, co dla nas dzisiaj najważniejsze, to adaptacja Sojuszu do aktualnych wyzwań natury bezpieczeństwa. Chcemy już dziś zacząć pracę dyplomatyczną, która pozwoli na wypracowanie w przyszłości dobrych decyzji z perspektywy bezpieczeństwa państwa polskiego, bezpieczeństwa całej wschodniej flanki NATO – powiedział Marcin Przydacz w rozmowie z dziennikarzami.

Polityk poinformował, że prosto z Brukseli głowa państwa uda się do Londynu na rozmowy z premierem Wielkiej Brytanii Rishim Sunakiem oraz królem Karolem III. – Tematyka, oczywiście, będzie podobna – kontynuacja działań dyplomatycznych – przekazał Przydacz.

Ofensywa dyplomatyczna

– Wprost z Londynu prezydent uda się do Monachium, gdzie odbywa się 59. Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa, jedno z ważniejszych wydarzeń na mapie światowej dyskusji o bezpieczeństwie – oznajmił szef Biura Polityki Międzynarodowej i dodał, iż w Niemczech odbędzie się także spotkanie Trójkąta Weimarskiego. Ponadto, w stolicy Bawarii polski przywódca spotka się z prezydentem-elektem Republiki Czeskiej generałem Petrem Pavlem.

– Planujemy także spotkanie pana prezydenta z premierem Norwegii. Norwegia jako ważny sojusznik natowski na flance północnej, ale też państwo sąsiedzkie z Rosją, państwo które odpowiada niejako za bezpieczeństwo od północy, jest tutaj istotnym sojusznikiem. Ale mówiąc o bezpieczeństwie, nie możemy zapomnieć o bezpieczeństwie energetycznym. Norwegia jest dostarczycielem bezpieczeństwa energetycznego dla Europy – mówił Marcin Przydacz.

