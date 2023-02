Błaszczak w Brukseli: Z polskiego punktu widzenia ważne są dwie inicjatywy

We wtorek w Kwaterze Głównej Sojuszu Północnoatlantyckiego w Brukseli rozpoczęło się dwudniowe spotkanie ministrów obrony państw członkowskich NATO pod przewodnictwem sekretarza generalnego Paktu Jensa Stoltenberga.

W trakcie wydarzenia głównym tematem rozmów jest bezpieczeństwo w Europie, szczególnie na wschodniej flance NATO, a także wyzwania dla Sojuszu w obliczu rosyjskiej inwazji militarnej na Ukrainę.

Dwie inicjatywy

W środę, po odbyciu kolejnych spotkań w Brukseli, Mariusz Błaszczak wystąpił na konferencji prasowej.

– Z polskiego punktu widzenia szczególnie ważne są dwie inicjatywy: inicjatywa związana z budową wspólnych, NATO-wskich magazynów uzbrojenia – takie magazyny uzbrojenia budujemy w Polsce, a także inicjatywa dotycząca wymiany informacji z rozpoznania satelitarnego – mówił.

Wicepremier poinformował, że udało się skompletować batalion czołgów Leopard 2A4. – To było zadanie, które postawiłem przed sobą i zakończyło się ono sukcesem. Do 14 czołgów Leopard, które przekaże Polska, dołączyła Norwegia w liczbie ośmiu czołgów, Kanada – czterech czołgów i Hiszpania – cztery do sześciu czołgów. Również Finlandia będzie uczestniczyła w tym projekcie jako donator – przekazał.

Minister obrony narodowej zaznaczył także, iż w Polsce trwa szkolenie, w którym uczestniczą polscy, norwescy i kanadyjscy instruktorzy załóg.

Listy intencyjne

W Kwaterze Głównej NATO Mariusz Błaszczak podpisał w środę list intencyjny dotyczący wzmocnienia współpracy pomiędzy państwami Sojuszu Północnoatlantyckiego w obszarze "składowania środków bojowych oraz sojuszniczych zdolności rozpoznania".

– Uczestniczyłem dziś w podpisaniu listów intencyjnych. Pierwszy dotyczy budowy wspólnych magazynów uzbrojenia. Druga inicjatywa dotyczy wymiany informacji, rozpoznania satelitarnego. To też jest ważne w sytuacji, w jakiej znalazła się w Europa – oznajmił wicepremier podczas konferencji w Brukseli.

