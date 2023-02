Prezes PSL zapowiada: Rejestrujemy komitet obywatelski, mamy wniosek

Prezes PSL odwiedził w środę miejscowość Kościerzyna (woj. pomorskie). Podczas konferencji polityk zaprezentował program inicjatywy obywatelskiej pod tytułem "Uczciwa Polska".

Kosiniak-Kamysz: Zgłosimy taki wniosek

Władysław Kosiniak-Kamysz oznajmił, że "Uczciwa Polska" to nie tylko pakiet trzech zaproponowanych przez ludowców projektów ustaw: "dziedziczenie emerytury", "własny kąt" i "praca się opłaca", ale "cała filozofia państwa". – Państwa, które szanuje przeszłość i swoją historię, ale również patrzy w przyszłość. Dba o każdego obywatela i jego bezpieczeństwo – mówił.

– W czwartek w Warszawie nastąpi rejestracja komitetu obywatelskiego "Uczciwa Polska". Zgłosimy taki wniosek do marszałek Sejmu Elżbiety Witek. Mamy już 35 tys. podpisów – poinformował szef Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Zbiórka podpisów pod inicjatywą ruszyła 5 grudnia ubiegłego roku. "»Uczciwa Polska« to cała filozofia. To są trzy projekty dotyczące Polski na pokolenia. Rozwiązujemy najważniejsze problemy: problem demografii, dostępu do mieszkania, problem osób starszych i ich samotnego życia, problem osób ciężko pracujących i wyzyskiwanych przez państwo" – czytamy na stronie internetowej PSL.

Program Polskiego Stronnictwa Ludowego

– Jesteśmy za pomocą Ukrainie, ale nie może ona oznaczać niszczenia polskiego rolnictwa. Alarmowaliśmy o niekontrolowanym napływie zboża ze wschodu. Minister Henryk Kowalczyk mówił wówczas, by rolnicy czekali ze sprzedażą ziarna. Dziś nie mają jak tego zrobić – stwierdził Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szef PSL – Koalicji Polskiej zaznaczył, że propozycje programowe dotyczące między innymi rolnictwa i wsi znajdą się na "liście spraw do załatwienia", którą Polskie Stronnictwo Ludowe tworzy wraz z Polską 2050 Szymona Hołowni i i zespołem ekspertów.

