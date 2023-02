Grupa HUSAR Poland wróciła do kraju. "Cała Polska jest z was dumna"

Polska skierowała do pomocy w akcji ratowniczej po trzęsieniu ziemi w Turcji ponad 76 strażaków oraz osiem wyszkolonych psów. Zostali oni wysłani do miasta Adiyaman. Grupa przyjęła nazwę HUSAR Poland. W trakcie przejazdu z lotniska okazało się, że polscy ratownicy zostaną przekierowani do miasta Besni. Później do Turcji dotarła jeszcze grupa około 50 ratowników górniczych z Polskiej Grupy Górniczej (PGG).

Grupa uratowała 12 osób, w tym trójkę małych dzieci.

Szef MSWiA: Cała Polska jest z was dumna

W środę na warszawskim lotnisku Okęcie odbyło się uroczyste powitanie grupy ratowniczej HUSAR Poland po powrocie do kraju. W wydarzeniu udział wzięli Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Andrzej Bartkowiak, minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński oraz dowódca polskiej strażackiej grupy poszukiwawczo-ratowniczej HUSAR brygadier Grzegorz Borowiec.

– Cała Polska jest z was dumna, a cała Turcja jest wam wdzięczna. Uratowaliście 12 istnień ludzkich, w tym troje małych dzieci. Te osoby żyją dzięki pomocy naszego kraju. Pokazaliście niezwykłe męstwo, odwagę, poświęcenie, ofiarność i najwyższy profesjonalizm. Jak zawsze, okazaliście się niezawodni – powiedział szef MSWiA Mariusz Kamiński.

Trzęsienie ziemi w Turcji i Syrii

W poniedziałek, 6 lutego 2023 roku około godz. 04:00 w nocy czasu lokalnego w południowo-wschodniej Turcji miało miejsce trzęsienie ziemi o sile 7,8 stopnia w skali Richtera. Kataklizm nawiedził także Syrię. Następnego dnia doszło do kolejnej tragedii.

Miejscowe służby oraz organizacje międzynarodowe intensywnie pracowały na miejscu, między innymi udzielając pomocy ofiarom i poszukując osób, które znalazły się pod gruzami. Na miejsce katastrofy wyruszyły ekipy ratunkowe z kilkudziesięciu krajów świata.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan ogłosił siedmiodniową żałobę narodową.

Spędzili pod gruzami ponad tydzień. Kolejni uratowani w Turcji