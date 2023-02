"Oni po prostu tacy są". Schetyna: Ukrainie najbardziej pomagają USA i Niemcy

Na antenie Polsat News padło pytanie, czy Polska jest liderem pomocy Ukrainie zaatakowanej przez Rosję. – Oczywiście że nie – stwierdził były szef PO Grzegorze Schetyna. – Nie jesteśmy liderem, bo najbardziej pomagają Amerykanie, potem Niemcy, gdzie tej więcej jest oczywiście pomocy nie wojskowej, nie militarnej – przekonywał.

– Oczywiście że wysiłek Polaków jest największy ze względu na to, że jesteśmy państwem granicznym, że przyjęliśmy miliony uchodźców, otworzyliśmy nasze serca i domy, to wszystko jest prawda, tylko tu polityka i politycy PiS chcą przypisać i wpisać to w kontekst kampanii wyborczej – dodał Schetyna.

Wypowiedź polityka Platforma wywołała falę krytyki. Minister Paweł Szefernaker przypomniał, że zbliżająca się wizyta w Polsce Joe Bidena jest właśnie wyrazem wdzięczności za bezprecedensową pomoc Warszawy dla Kjowa. "Cały świat na czele z Prezydentem USA dostrzega rolę Polski jako lidera pomocy Ukrainie, tymczasem jeden z liderów opozycji, Grzegorz Schetyna w Polsacie pytany czy jesteśmy liderem w pomocy Ukrainie: 'Nie, bo najbardziej pomagają Amerykanie, potem Niemcy'. Oni po prostu tacy są" – podsumował Szefernaker.

Kirby: Biden chce osobiście podziękować Dudzie i Polakom

Prezydent USA Joe Biden przyleci do Polski w dniach 20-22 lutego 2023 roku. Jak poinformował szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, wydarzenia w całości realizowane będą w Warszawie, a głównym punktem będzie spotkanie Joe Bidena i Andrzeja Dudy.

Politycy będą rozmawiać o sprawach bezpieczeństwa, stosunkach polsko-amerykańskich oraz sytuacji na Ukrainie.

Rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby podkreślił, że Biden chce także poprzez swoją wizytę w Warszawie docenić pomoc jaką Polską oferuje Kijowowi.

– Polska jest zagorzałym sojusznikiem, niesamowicie wspiera Ukrainę i jest hojnym gospodarzem nie tylko dla amerykańskich żołnierzy, ale milionów ukraińskich uchodźców – tłumaczył podczas konferencji prasowej rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

– Prezydent Biden przyleci do Polski, bo chce osobiście podziękować prezydentowi Andrzejowi Dudzie i Polakom – dodał.

