"Dwie kwestie". Prezydent miasta napisał list do premiera

Prezydent Katowic opisał problemy osiedla Nowy Nikiszowiec. Mieszkańcy bloków, wybudowanych w ramach komercyjnej części rządowego programu "Mieszkanie plus", mają płacić za lokal nawet 3,7 tys. złotych miesięcznie.

Marcin Krupa zaapelował do premiera, aby wymógł na spółce PFR Nieruchomości niższe czynsze.

Krupa pisze do premiera

"Niestety, w ostatnich tygodniach dotarło do mnie wiele sygnałów od zaniepokojonych mieszkańców, którzy kolejny raz otrzymali podwyżkę opłat. Nie są wyjątkiem rodziny, które pomimo otrzymywanych dopłat z miasta [w wysokości 600 złotych – przy. red.] muszą płacić ponad 3 tys. złotych miesięcznie" – napisał prezydent Marcin Krupa w liście do premiera Mateusza Morawieckiego. Samorządowiec zwrócił uwagę, iż stawki dla mieszkańców bloków na katowickim osiedlu Nowy Nikiszowiec są znacznie wyższe niż na przykład dla mieszkań komunalnych, ale także tych na rynku komercyjnym. Polityk zauważył też, że nie jest jasne, czy lokatorzy będą mogli ostatecznie zostać właścicielami najmowanych mieszkań.

"Te dwie kwestie sprawiają, że dzisiejsze uwarunkowania nie odpowiadają całkowicie pierwotnym założeniom programu »Mieszkanie plus«" – stwierdził Krupa.

PFR Nieruchomości odpowiada

W odpowiedzi firma PFR Nieruchomości oznajmiła, iż prezydenta Katowic od początku posiadał "wiedzę o zasadach waloryzacji stawek czynszów i nie zgłaszał w tym zakresie zastrzeżeń podczas spotkań lub w korespondencji".

Spółka zaznaczyła również, że aktualnie nie jest w stanie podać szczegółów w sprawie własności mieszkań, "w związku z brakiem decyzji Katowic, co do warunków odkupu od miasta udziałów w tej inwestycji". Według PFR Nieruchomości, list i apel Marcina Krupy do szefa polskiego rządu są "nieuzasadnione i niezrozumiałe".

Program "Mieszkanie plus"

"Mieszkanie plus" to program przeznaczony dla osób, które mają za wysokie dochody, by ubiegać się o mieszkanie komunalne, a jednocześnie nie mają zdolności kredytowej, żeby kupić lokal na wolnym rynku.

Mieszkania w ramach programu są wynajmowane (tzw. najem instytucjonalny). Ponadto, w niektórych inwestycjach możliwe jest stopniowe dochodzenie do własności mieszkaniowej (najczęściej po 25-30 latach).

