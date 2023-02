Sobolewski: Trzaskowski ujawnił chyba skrzętnie skrywany program PO

Warszawa jest w grupie C40 Cities, czyli stu miast, które dążą do budowy "sprawiedliwych społeczności". W raporcie, jaki dla tej organizacji przygotowali badacze z Leeds, zarekomendowano radykalne kroki w celu – jak to określono – "ratowania klimatu". Konfederacja apeluje, żeby zdecydowanie się temu przeciwstawić.

Sobolewski: Korea Północna Plus

Ostrych słów prezydentowi Warszawy nie szczędzi Krzysztof Sobolewski. – Można powiedzieć, że to jest taki troszkę program „Korea Północna +” –powiedział Krzysztof Sobolewski w rozmowie z Katarzyną Gójską w „Sygnałach dnia” PR1.

Polityk wskazał, że właśnie w Korei samochód jest towarem luksusowym, ubrania są zazwyczaj nie nowe tylko używane i w ograniczonych ilościach, a pokarmy spożywa się rzadko. – Słyszymy o różnych sytuacjach, gdzie zagrożone głodem w Korei Północnej jest kilka milionów ludzi – dodał.

– Pan prezydent Rafał Trzaskowski ujawnił chyba zręby zarysu programu PO, który tak skrzętnie jest skrywany przed Polakami i to można będzie nazwać za chwilę chyba programem „Korea Północna +”. Przypomnę tylko, że pan Rafał Trzaskowski oprócz tego, że jest prezydentem Warszawy, jest też wiceprzewodniczącym PO. Więc być może tutaj właśnie dowiedzieliśmy się o tym, co czeka Polaków w 2030 roku, gdyby, nie daj Boże, PO zdobyła władzę, bo tam tym punktem odniesienia jest 2030 rok – kontynuował.

Sekretarz generalny PiS zapewnia, że jego ugrupowanie nie dopuści do realizacji wizji C40 Cities.

Raport C40 Cities

Od kilku dni Rafał Trzaskowski jest ostro krytykowany przez polityków partii rządzącej. Propozycje drastyczne zmiany trybu życia niepokoją jednak nie tylko polityków, ale również ekspertów, dziennikarzy i komentatoró życia publicznego.

W raporcie zaproponowano m.in. szereg drastycznych ograniczeń związanych z żywieniem. To 16 kg mięsa rocznie na osobę lub – w bardziej ambitnym wariancie – wykluczenie go z diety w ogóle. Dziś przeciętny Polak zjada ponad 70 kg mięsa. W przypadku nabiału, autorzy postulują ograniczenie – 90 kg nabiału na osobę rocznie "cel progresywny" lub "cel ambitny" – 0 kg. W Polsce to dziś średnio ponad 200 kg.

Rekomendacje dotyczą także innych kwestii. To zmniejszenie liczby posiadanych samochodów – do 190 na 1000 osób (lub do zera w celu ambitnym). Obecnie w Polsce jest ponad 600 aut na 1000 mieszkańców. Podkreślono potrzebę wydłużenia życia samochodu do 20 lat. Dłużej mamy korzystać także z laptopów – minimum 7 lat.

