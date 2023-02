Listy od czytelników

Z rosyjskiego deszczu pod chińską rynnę”, Jakub Wozinski, „DRz” nr 2/2023

Szanowni Państwo, artykuł Jakuba Wozińskiego „Z rosyjskiego deszczu pod chińską rynnę” jest bardzo użyteczny, ale wymaga sprostowań. To bardzo dobrze, że Autor wskazuje na związek między „polityką klimatyczną” UE a sytuacją gospodarczą Chin, jednak artykuł byłby bardziej przekonujący, gdyby pokazywał związki między „ekologicznymi” środowiskami na Zachodzie a chińskimi firmami kontrolowanymi przez Pekin albo gdyby wyjaśniał drogę Chin Ludowych do opanowania technologii pozyskiwania metali niezbędnych do produkcji „zielonej energii”.