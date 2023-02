"Gorąco o to apelujemy". Scholz zwraca się z prośbą do państw Zachodu

W Monachium trwa Konferencja Bezpieczeństwa, w której biorą udział najważniejsi politycy na świecie. Podczas swojego wystąpienia kanclerz Niemiec Olaf Scholz wezwał międzynarodowych partnerów, którzy mają w swoich zasobach czołgi zachodnie, do pilnego wysłania tych pojazdów bojowych na Ukrainę.

– Przyjmujemy na siebie odpowiedzialność, jaką kraj o takiej wielkości, położeniu i sile gospodarczej jak Niemcy powinien ponosić w takich czasach – powiedział Scholz. Kanclerz stwierdził, że wszystkie kraje, które mogą wysłać czołgi na Ukrainę, powinny to zrobić teraz.

– Minister obrony Pistorius, minister spraw zagranicznych Baerbock i ja osobiście gorąco o to apelujemy. Niemcy zrobią wszystko, co w ich mocy, aby ułatwić partnerom te decyzje. Na przykład szkoląc ukraińskich żołnierzy do obsługi czołgów tutaj w Niemczech lub udzielając wsparcia pod względem zaopatrzenia i logistyki – powiedział Scholz.

W swoim wystąpieniu kanclerz podkreślił również, że program pomocy dla Ukrainy powinien być długofalowy. Wcześniej Niemcy oficjalnie ogłosiły, że są gotowe wesprzeć Ukrainę batalionem czołgów bojowych liczącym 30-31 pojazdów: 14 z nich ma zostać przeniesionych z rezerw Bundeswehry.

Przypomnijmy, że w poniedziałek 13 lutego ukraińskie wojsko rozpoczęło szkolenie na czołgach Leopard 2 w Niemczech.

Konferencja w Monachium

17 lutego rozpoczęła się 59. Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa. W tym roku uczestnicy konferencji poświęcili kluczowe dyskusje sytuacji na Ukrainie.

Pierwszego dnia wydarzenia swoje przemówienie wygłosił prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski wezwał zachodnich partnerów do zwiększenia pomocy dla Ukrainy, wskazując, że przewidywana od kilku tygodni rosyjska ofensywa już się rozpoczęła. Zełenski zaznaczył również, że nie ma alternatywy dla członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej i NATO.

Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa potrwa do niedzieli 19 lutego. W rozmowach uczestniczy ponad 150 przedstawicieli rządów z całego świata, w tym prezydent Francji Emmanuel Macron i wiceprezydent USA Kamala Harris. Polskę będą reprezentowali prezydent Andrzej Duda oraz premier Mateusz Morawiecki.

