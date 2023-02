Czołowy kremlowski propagandysta telewizyjny Władimira Putina wezwał do „obrócenia w pył” Londynu po tym, jak według medialnych doniesień Ukraina była już „przygotowana” do użycia brytyjskich rakiet do uderzenia na Krym. Ukraina mogłaby użyć takiej broni do uderzenia w głąb okupowanego przez Rosję Krymu, co potencjalnie stanowiłoby poważną eskalację konfliktu.

Atak na Krym?

Jeden z „analityków” Sołowjowa zacytował rzekomy raport brytyjskich mediów dotyczący możliwości dostarczenia przez rząd brytyjski do Kijowa pocisków przeciwokrętowych Harpoon lub pocisków ziemia-powietrze Storm Shadow.

– Brytyjska prasa mówi: „Zrobimy im piekło!” – stwierdził gość Sołowjowa. – Oni to my, Rosja – dodał. W dalszej części swojej wypowiedzi "ekspert" starał się wykazać, że Zachód regularnie nawołuje do zabijania Rosjan. Tymczasem to właśnie w programie Sołowjowa wielokrotnie pojawiały się stwierdzenia wzywające do bombardowania Wielkiej Brytanii i innych zachodnich sojuszników Ukrainy.

– Wszyscy uważają to za całkowicie w porządku. Rosjanie mogą i muszą być zabijani! Ciągle to powtarzają – stwierdził.

– To jest problem z Rosjanami. Tak łatwo się nie poddadzą – wtrącił Sołowjow. – Londyn obróci się w pył! – powiedział kremlowski propagandysta, wpatrując się szeroko otwartymi oczami prosto w kamerę.

– A może powinienem powiedzieć to po angielsku — pyta swoich gości. – Spłoń w piekle – powiedział Sołowjow po angielsku. – Tak jest lepiej, tak? Dobrze – dodał, już po rosyjsku.

Rozmowy w Londynie

Podczas niedawnej wizyty Wołodymyra Zełenskiego w Londynie premier Rishi Sunak rozmawiał ze swoim gościem na temat zdolności Wielkiej Brytanii do dostarczenia Kijowowi pocisków dalekiego zasięgu, których ukraińska armia obecnie nie ma. Szef brytyjskiego rządy powiedział, że „zrobią one wielką różnicę” w walce Ukrainy z Rosją.

Brytyjskie media informują, że obecnie trwają dyskusje nad tym, czy dostawy powinny obejmować pociski Harpoon (które mogą sięgać do 240 km), czy pociski Storm Shadow (560 km).