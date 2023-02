Kilku kongresmenów obu partii napisało list do Bidena. Tematem Ukraina

Apel wystosował Demokrata Jared Golden. Podpisy złożyło także kilku innych członków Izby Reprezentantów – łącznie pięciu. W gronie tym są Jason Crow i Chrissy Houlahan z Partii Demokratycznej, a także reprezentujący Republikanów Tony Gonzales i Mike Gallagher, pisze portal "Politico".

List kongresmenów do Bidena

Autorzy listu uważają, że myśliwce F-16 lub podobne zapewniłyby siłom ukraińskim większe możliwości niż artyleria naziemna, którą dotąd dostarczały USA i inne państwa wspierające Ukrainę.

Kongresmeni oceniają również, że Stany Zjednoczone powinny wysłać F-16 do państw Europy Wschodniej, które w zamian przekazałyby ukraińskim siłom zbrojnym rosyjskie myśliwce MiG. Według autorów listu decyzja w sprawie dostarczenia F-16 "musi zostać podjęta szybko", z uwagi na to, ze czas potrzebny na szkolenie pilotów jest stosunkowo długi. Niektórzy analitycy zajmujący się wojskowością mówią, że w tego typu szkolenia już trwają.

Priorytet to amunicja. Co z F-16?

Według niektórych doniesień prasowych z USA, Waszyngton przygotowuje się do przeniesienia samolotów F-16 na Ukrainę w miarę przeciągania się wojny z Rosją. Rozmówcy "Financial Times" mieli zdradzić, że pozyskanie samolotów bojowych jest celem długoterminowym, a zaopatrzenie w amunicję priorytetem.

Wcześniej prezydent USA Joe Biden powiedział, że Waszyngton nie wyśle F-16 do Kijowa. Ale władze ukraińskie, po zatwierdzeniu przez kraje zachodnie dostaw czołgów, zaczęły aktywnie zabiegać o pozyskanie myśliwców.

Również amerykański sekretarz obrony Lloyd Austin dopytywany, czy sojusznicy omawiali we wtorek podczas spotkania w Brukseli kwestię dostarczenia myśliwców na Ukrainę, odparł, że w tej sprawie nie ma obecnie nic do ogłoszenia.

Austin powiedział, że nic nie wskazuje na to, by siły rosyjskie przygotowały samoloty do potencjalnego większego ataku powietrznego. – Wiemy, że Rosja ma na swoim wyposażeniu pokaźną liczbę samolotów (...) Dlatego podkreślaliśmy, że musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić Ukrainie jak najwięcej zdolności obrony powietrznej – powiedział.

