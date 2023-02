Stop zeznaniom przed pisowskim aparatem przemocy!

To znaczy ruszył tak, jak można byłoby się spodziewać po pisowskim projekcie: wolno, ociężale, zawieszając się – normalnie jak 30-letni passat B5 pod górkę za Jasłem. To znaczy: tak słyszeliśmy. My z niego nie korzystamy i nie będziemy korzystać. To kwestia sumienia i już Wam wyjaśniamy dlaczego: otósh, jak sama nazwa wskazuje, należy złożyć „zeznanie” podatkowe. A tak się, nomen omen, składa, iż nie mamy zamiaru niczego zeznawać pisowskiemu aparatowi przemocy, tym bardziej tego, jakie są nasze przychody z korpo i innych działalności.