Trzaskowski na froncie zielonej komuny

Raport – przypominam – stawia postulaty takie jak drastyczne ograniczenie prawa do podróży lotniczych, do posiadania samochodu czy jedzenia mięsa. Wszystko to w imię walki o klimat. Dla Trzaskowskiego to w tej chwili problem wizerunkowy. Trzaskowski powiada: „Ej, ale to tylko jakieś tam opracowanie, w dodatku sprzed kilku lat, które nie jest naszym programem, więc jakie to ma znaczenie?”. Otóż ma – kapitalne.