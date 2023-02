Prezydent Duda: Nie wolno lekceważyć Rosji

Po zakończeni serii spotkań w Brukseli, Londynie i Monachium prezydent Andrzej Duda udzielił wywiadu brytyjskiej telewizji Sky News. Polityk komentował w rozmowie z dziennikarzem sytuację na Ukrainie.

Duda o przewadze Rosji nad Ukrainą

Na początku rozmowy dziennikarz zapytał prezydenta o straty Rosjan, sugerując, że osłabione rosyjskie wojsko może oznaczać zmniejszenie zagrożenie dla Ukrainy i reszty Europy.

– Nie wolno lekceważyć Rosji. Przede wszystkim Rosja wciąż ma ogromną przewagę nad Ukrainą. Oczywiście, że ma potencjał także nuklearny, ale patrząc tylko na potencjał konwencjonalny – mamy 140 mln ludzi (w Rosji - red.) i 40 mln ludzi (na Ukrainie - red.), już samo to pokazuje różnicę – tłumaczył Duda.

– Mają także ogromną ilość wyposażenia, zgromadzoną przez lata – dodał polityk.

Prezydent: W Rosji nie liczy się człowiek

W dalszej części rozmowy Duda podkreślił także, że Moskwa inaczej patrzy na straty w swojej armii.

– Jest jeden jeden element, o którym Zachód zapomina. W Rosji nie liczy się człowiek, nie ma wielkiego znaczenia dla Władimira Putina ilu żołnierzy zginie – wskazał polityk. – On działa w bardzo sprytny sposób, bierze teraz do wojska żołnierzy z głębokiej Syberii, z dalekich przestrzeni Rosji, nie z wielkich miast, gdzie miałby protesty społeczne – tłumaczył prezydent.

–I to właśnie ci młodzi mężczyźni z dalekich regionów Rosji giną dzisiaj na Ukrainie i rzeczywiście giną ich tysiące, straty rosyjskie są straszne – przyznał Duda, apelując o dalsze wsparcie dla Kijowa.

– Jeżeli nie dostarczymy Ukrainie sprzętu, to na pewno sobie ona nie poradzi. Jeżeli ten sprzęt dostarczymy, to jest ogromna szansa na to, że Ukraińcy zdołają się obronić. To jest także wielki test dla NATO – czy NATO potrafi się przeciwstawić rosyjskiemu imperializmowi, czy NATO jest w stanie postawić tę tamę wobec niesprawiedliwości, wobec barbarzyństwa, wobec łamania prawa międzynarodowego – mówił polityk.

