Media: Atak na prezesa UOKiK. "Zbyt skuteczny"

Na początku lutego Sejm zaczął prace nad projektem nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów dostosowującym polskie prawo do prawa UE. Zasadnicza zmiana zakłada wprowadzenie kadencyjności w kontekście prezesa UOKiK. Miałaby on trwać 5 lat, a wcześniejsze odwołanie będzie możliwe tylko w określonych przypadkach. Co ważne, wymaga tego unijna dyrektywa, która już prawie dwa lata temu powinna być wprowadzona do polskiego prawa.

Nowela określa zamknięty katalog przesłanek, na podstawie których prezes Urzędu będzie mógł być odwołany przez premiera przed końcem kadencji. Chodzi m.in. o skazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz pozbawienie praw publicznych.

Od 2020 r. funkcję prezesa UOKiK pełni Tomasz Chróstny. Wcześniej pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a następnie w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Jest przedstawicielem ministra właściwego ds. gospodarki w Radzie Naukowej Polskiego Instytutu Ekonomicznego. 26 sierpnia 2019 premier Mateusz Morawiecki powołał Tomasza Chróstnego na stanowisko wiceprezesa UOKiK. Później objął funkcję prezesa Urzędu.

Skuteczna walka wywołuje opór

Tymczasem serwis wgospodarce.pl zauważa, że "wprowadzenie kadencyjności w przypadku obecnego kierownictwa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów byłoby jednak w praktyce usankcjonowaniem bezkompromisowej postawy prezesa Tomasza Chróstnego, którego zaangażowanie i skuteczność w walce o respektowanie praw konsumenckich muszą budzić coraz większy sprzeciw, zwłaszcza wśród największych, najbogatszych firm".

Czytamy, że przez niechętnych sobie ludzi Tomasz Chróstny jest złośliwie "szeryfem". "Zarzucają mu oni, że porywa się z motyką na słońce grożąc karami największym globalnym koncernom" – podaje portal.

Przytoczono przykład kary, jaką dzięki działaniom prezesa UOKiK nałożono na giganta handlowego Geronimo Martins. "Ubiegłoroczny wyrok sądu, który jak najbardziej przychylił się do argumentacji UOKiK w sporze z Jeronimo Martins (właścicielem sieci Biedronka) i utrzymał karę w wysokości 115 milinów złotych nałożoną na sieć za wprowadzanie klientów w błąd i zawyżanie cen, pokazuje, że Chróstny wcale nie buja w obłokach, ale gdy zabiera się za jakiś temat to wie co robi" – zaznacza wgospodarce.pl wskazując, że prezes UOKiK działa na rzecz konsumentów.

Dalej czytamy, że w najbliższych dniach media zaczną publikować teksty mające podważyć pozycję Chróstnego.

