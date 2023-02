Szokujące plany Hiszpanii ws. zoofilii. Ziobro: U nas lewacki wirus też krąży

"Lewactwo to zaraza XXI wieku. Hiszpanie pozwolili dzieciom zmieniać płeć na żądanie. Teraz legalizują zoofilię, a za użycie łapki na szczury grozić ma więzienie. U nas lewacki wirus też krąży – zarażony Rafał Trzaskowski chce już zakazywać jeść mięso" – napisał na Twitterze Ziobro.

Tak lider Solidarnej Polski odniósł się do pomysłu hiszpańskich posłów, którzy chcą zalegalizować zoofilię.

Za zabicie gryzonia grozi kara więzienia

W zeszły czwartek Kongres Deputowanych (izba niższa hiszpańskiego parlamentu) przegłosował ustawę o dobrostanie zwierząt. Dokument, aby wejść w życie, musi uzyskać jeszcze zgodę Senatu.

"Jest to akt prawny na tle dotychczasowego ustawodawstwa rewolucyjny. Zakazuje on np. zabijania myszy i węży, które wślizgują się do czyjegoś domu" – podaje portal wPolityce.pl.

Z dalszej części możemy dowiedzieć się, że zabronione jest używanie trutek na szczury, w przypadku otrucia gryzonia grozi kara do dwóch lat pozbawienia wolności. Grzywnę lub karę więzienia można dostać również za przejechanie ze skutkiem śmiertelnym królika. Zabronione jest również instalowanie na oknach szpiczastych odstraszaczy gołębi, które są dla ptaków niebezpieczne.

Trzeba uważać na kręgosłup zwierzęcia

Nowością jest również również zapis, który mówi, że nie można współżyć seksualnie ze zwierzęciem, jeśli ten czyn powoduje u niego uraz wymagający leczenia weterynaryjnego.

"Do tej pory w prawie hiszpańskim istniał bezwzględny zakaz zoofilii dotyczący zwierząt domowych, udomowionych lub hodowlanych (poza wyobraźnią ustawodawców leżała możliwość wykorzystywania w ten sposób dzikich zwierząt)" – czytamy.

Obecnie parlamentarzyści z Madrytu postanowili znieść ten zakaz i poszerzyć możliwość współżycia seksualnego ze wszystkimi kręgowcami. Wyłączając przypadki, które kończą się urazem zwierzęcia.

