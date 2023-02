Wizyta Bidena w Polsce. Jabłoński: Duża szansa, że zapadną ważne decyzje

– Myślę, że jest duża szansa na podjęcie ważnych decyzji w trakcie wizyty Joe Bidena – powiedział Paweł Jabłoński w "Gościu Wydarzeń" na antenie Polsat News. – To też bardzo mocny sygnał politycznego poparcia, wbrew kalkulacjom Putina – dodał.

Jednocześnie wiceminister w MSZ nie odpowiedział wprost na pytanie, czy podczas pobytu prezydenta USA w Polsce, do naszego kraju przybędzie też Wołodymyr Zełenski. Jabłoński wskazał tylko, że informacje będą niebawem dostępne.

– Mam nadzieję, że wiadomości na temat wszystkich szczegółów wizyty prezydenta Bidena i innych wydarzeń, które będą miały miejsce w tym tygodniu, będziemy mogli podać być może już jutro – powiedział Jabłoński.

– Wizyta Joe Bidena w Polsce to odzwierciedlenie tego, jak dobre są stosunki polsko-amerykańskie i jak ważnym państwem z punktu widzenia całej koalicji na rzecz bezpieczeństwa w Europie jest Polska. Dzieje się dużo dobrego, jeśli chodzi o wsparcie Ukrainy – zauważył. – To, co możemy z całą pewnością powiedzieć, to że mieliśmy rację: Ukraina potrafi wykorzystać pomoc sojuszników – przekazał wiceminister. – Dzięki dostaw uzbrojenia odzyskano region charkowski i region chersoński – dodał.

Rosja rozpoczyna duże ćwiczenia nuklearne. Ukraińcy: To reakcja na wizytę Bidena

"Rosja rozpoczyna ćwiczenia nuklearne na dużą skalę w związku z wizytą prezydenta USA Joe Bidena w Europie" – tak wynika z oświadczenia Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy.

"Potwierdzono przygotowanie komponentów strategicznych sił nuklearnych do wystrzelenia morskich i lądowych pocisków balistycznych oraz powietrznych pocisków manewrujących" – wskazano w raporcie wywiadu.

Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden przyleci do Warszawy w najbliższy wtorek. Tego samego dnia spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą i wygłosi przemówienie, zaś w środę spotka się z przywódcami Bukareszteńskiej Dziewiątki.

