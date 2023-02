Barbara Nowak: Agenda C40 na zajęciach dodatkowych w polskich szkołach

"Nie tylko Trzaskowski realizuje w Polsce agendę C40, a w niej np. dietę planetarną, czyli bez mięsa, bez nabiału. W polskich szkołach na zajęciach dodatkowych trwa kształtowanie dzieci wg założeń agendy C40. Nie ma lex Czarnek, jest indoktrynacja ekoterrorystyczna" – oceniła małopolska kurator oświaty.

Agenda C40 Cities

W dokumencie zaproponowano m.in. szereg drastycznych przymusowych ograniczeń związanych z żywieniem. To 16 kg mięsa rocznie na osobę lub – w bardziej ambitnym wariancie – wykluczenie go z diety w ogóle. Dziś przeciętny Polak zjada ponad 70 kg mięsa. W przypadku nabiału, autorzy postulują ograniczenie – 90 kg nabiału na osobę rocznie "cel progresywny" lub "cel ambitny" – 0 kg. W Polsce to dziś średnio ponad 200 kg.

Rekomendacje dotyczą także innych kwestii. To zmniejszenie liczby posiadanych samochodów – do 190 na 1000 osób (lub do zera w celu ambitnym). Obecnie w Polsce jest ponad 600 aut na 1000 mieszkańców.

Trzaskowski do Kaczyńskiego: Proszę raczyć się befsztykami do woli

Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski oznajmił ostatnio na Twitterze, że Warszawa nie wprowadzi żadnych ograniczeń w jedzeniu mięsa. W odniesieniu do słów prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego o "wielkim szaleństwie" napisał "rozumiem, że manipulacja kolegów się spodobała. Proszę raczyć się befsztykami na Żoliborzu latami – do woli! Kto bogatemu rentierowi zabroni".

Spurek: 100 proc. weganizacji

Tego typu podejście do sprawy nie podoba się z kolei europoseł Sylwii Spurek.

"Ciekawe, że taki strach wywołała ta grafika. Populiści przypuścili histeryczny atak, a opozycja nie ma odwagi przyznać, że bez tych działań nie zatrzymamy katastrofy klimatycznej. Jednym z koniecznych warunków jest 100 proc. weganizacja i odesłanie sektora hodowlanego do historii" – napisała w mediach społecznościowych była członek Wiosny Roberta Biedronia.

Tumanowicz: Możni w zaciszu gabinetu zjedzą kawior i steka

Do forsowanych przez prezydenta Warszawy celów C40 Cities na 2030 rok odnieśli się także politycy Konfederacji.

– Rafał Trzaskowski i możni tego świata się wyżywią. Oni sobie w zaciszu gabinetu zjedzą kawior, stek, ubiorą się w markowe ciuchy, natomiast zwykłym polskim obywatelom zostanie właśnie zero nabiału, zero mięsa i może raz na trzy lata będzie można sobie popodróżować. Być może do rodziny, która wyemigruje – dodał Tumanowicz.

Jak dodał, być może można pomyśleć, że są to rzeczy nierealne, ale warto pamiętać, że jeszcze dwa lata temu władza zakazywała Polakom wchodzenia do lasu i kupowania popcornu w kinie.

Nagranie z Campus Polska

Z kolei poseł Solidarnej Polski Sebastian Kaleta przypomniał w sieci nagranie z Campusu Polska Przyszłości, gdzie Rafał Trzaskowski stawiał organizację C40 za wzór.

– Razem z C40, z organizacją, która jest najbardziej ambitna, jeśli chodzi o walkę z ociepleniem klimatycznym, mamy dokładny plan, jak do tego dojść. Jak będziemy rządzić, to będzie szybciej — mówił Trzaskowski.

