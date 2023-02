Joe Biden przyleci do Polski. "Ta wizyta ma trzy główne elementy"

W poniedziałek rano Andrzej Dera był gościem programu "Kwadrans Polityczny" w TVP1.

Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP poinformował, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski "zawsze będzie mile widziany w Polsce", ale ze względów bezpieczeństwa jego spotkanie z Joe Bidenem nie jest możliwe.

Wizyta Joe Bidena

– Ta wizyta ma trzy główne elementy. Pierwszy to spotkanie prezydenta Dudy i amerykańskiej delegacji we wtorek o godz. 13:00 w Pałacu. Następnie organizowane przez ambasadę amerykańską wystąpienie Joe Bidena w Arkadach Kubickiego o godz. 17:30. I kolejnego dnia bardzo ważne spotkanie z Bukaresztańską Dziewiątką, czyli wschodnią flanką NATO – przekazał Andrzej Dera.

– Poruszona pewnie będzie sprawa dostarczenia Ukrainie samolotów, o co Ukraińcy nieustanie proszą. Muszą to być samoloty zachodnie, bo poradzieckie już się kończą. Na naszych oczach ukraińska armia przeistacza się. Na początku wojny w 99 proc. była wyposażona w sprzęt poradziecki. A obecnie od wyposażenia żołnierzy, artylerię, po czołgi, być może samoloty jest to już właściwie armia NATO-wska – stwierdził polityk.

Gość Telewizji Polskiej przyznał, iż nie widzi potrzeby zwoływania posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego tuż przed wizytą prezydenta USA w naszym kraju.

– Nie ma takiej potrzeby, nie taki jest jej cel. Na spotkanie w Arkadach Kubickiego może przyjść każdy. Myślę, że przyjdzie też opozycja. Nikt nie będzie opozycji tego utrudniał – mówił.

Bezpieczeństwo

– W polityce światowej kwestie bezpieczeństwa są dzisiaj najistotniejsze i cały świat będzie oczekiwał tego, co prezydent Biden powie. (...) Od roku mamy rosyjską agresję na Ukrainę, jej konsekwencje są niewyobrażalne, od kwestii militarnych po gospodarcze. Sprawa pokoju jest numerem jeden – oznajmił Andrzej Dera.

Sekretarz stanu w KPRP podał także, iż Joe Biden będzie chciał podziękować Polakom za ich postawę. – Nie jest przypadkiem, że prezydent USA przyjeżdża do Warszawy. Trudno dzisiaj wyobrazić sobie jakąkolwiek pomoc, czy to humanitarną, czy militarną bez Polski. Polska jako pierwsza dała przykład jak należy podchodzić do tej agresji. Przekazaliśmy uzbrojenie, przyjęliśmy uchodźców wojennych. Prezydent Duda jest uznawany za jedną z najważniejszych osób w świecie – stwierdził Dera.

