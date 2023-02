Propagandowe nagranie z nastolatkami: Donbas jest nasz i Bóg jest z nami

Dziennikarz BBC Francis Scarr opublikował na swoim Twitterze nagranie, na którym widać grupę rosyjskich dziewcząt w nastoletnim wieku, które tańczą układ do piosenki hołdującej "specjalnej operacji wojskowej". Dodatkowo grupa jest ubrana w wojenne barwy.

"Tymczasem w Rosji ery Z, w regionie Ural, mistrzostwa w cheerleadingu dla 12-14 latek wygrała grupa z układem przygotowanym do piosenki o wojnie, ze słowami 'Donbas jest nasz i Bóg jest z nami'. Och, i sprawdźcie ich stroje…" – napisał Scarr.

twitter

"Zwrócimy Alaskę ojczyźnie"

Z kolei w ubiegłym roku do sieci trafiło nagranie, na którym dzieci z rosyjskiego przedszkola, śpiewają piosenkę, w której zwracają się do prezydenta Rosji Władimira Putina "wujku Wowa, staniemy do ostatniej bitwy i zwrócimy Alaskę ojczyźnie".

Część dzieci oraz wychowawczyń ma na ubraniach literę "Z", która stała się symbolem poparcia dla rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Film pokazał doradca w ukraińskim Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Anton Herashchenko, który napisał o krzywdzeniu dzieci narażonych na rosyjską propagandę.

Rosyjska propaganda

Analityk danych, prezes Instytutu Badania Internetu i Mediów Społecznościowych mówił w mediach, że "mamy dzisiaj najsilniejszy poziom propagandy rosyjskiej w mediach społecznościowych od rozpoczęcia wojny". Ekspert zaznaczył, że wojna dezinformacyjna nie słabnie, a w ostatnim czasie wręcz się nasila.

Atakując Ukrainę, Rosja wywołała największy konflikt zbrojny w Europie od momentu zakończenia II wojny światowej. Kreml od początku wojny prowadzi działania dezinformacyjne, tworząc fałszywe wiadomości i przekazy, które mają wpływać na opinię publiczną w konkretnym kraju. Rosja często wykorzystuje media społecznościowe oraz różnego rodzaju portale i fora internetowe do kreowania fałszywych historii i zniekształcania prawdy.

