"Wyskoczyliśmy na kolację". Morawiecki: Oboje z premier Meloni jesteśmy fanami Tolkiena

"Okazuje się, że oboje jesteśmy fanami Tolkiena. Wierzymy, że razem pokonamy Mordor. Umówiliśmy się, że następnym razem pójdziemy razem na prawdziwe włoskie cappuccino" – wskazał szef rządu, publikując zdjęcia z Giorgią Meloni.

Morawiecki podkreśla, że Włochy doskonale rozumieją, co dzieje się na Ukrainie i "czują, jak ważne jest to dla przyszłości UE". "Razem dostarczamy broń i rozmawiamy o kolejnych dostawach po to, żeby jak najszybciej zapanował pokój. Czujemy też podobną odpowiedzialność za Europę i jej rozwój" – dodał premier.

Polityk przypomniał, że główne tematy poniedziałkowych rozmów to współpraca dwustronna oraz unijna, kontynuacja wsparcia dla Ukrainy oraz wzmocnienie bezpieczeństwa w Europie.

"Polska może liczyć na Włochy, a Włochy mogą liczyć na Polskę" – podsumował Mateusz Morawiecki.

Giorgia Meloni w Warszawie. Morawiecki: Chcemy silnej Europy

W poniedziałek do Warszawy przyleciała premier Włoch Giorgia Meloni. Szefowa włoskiego rządu spotkała się z premierem Morawieckim oraz prezydentem Andrzej Dudą. Z szefem polskiego rządu omówiła najważniejsze bieżące kwestie z zakresu współpracy dwustronnej i unijnej, pomocy Ukrainie oraz tematyki bezpieczeństwa.

"Polska i Włochy to bliscy partnerzy, nie tylko politycznie, ale również gospodarczo. Republika Włoska znajduje się w pierwszej piątce partnerów handlowych naszego kraju. Mamy wiele wspólnych spojrzeń – przede wszystkim w temacie Europy i jej rozwoju" – wskazano w komunikacie rzecznika prasowego rządu wydanego przed przyjazdem Meloni do Polski.

Podczas wspólnego wystąpienia premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że choć Włochy dzieli od Ukrainy i Rosji duża odległość, to jednak Rzym doskonale rozumie, "co tam się dzieje".

– Wiemy doskonale, że rok temu zakończył się okres względnego spokoju, który trwał od czasu zimnej wojny i pełnoskalowa, regularna, brutalna agresja rosyjska rozwiała wiele złudzeń i cieszę się, że Włochy, choć oddalone od Rosji, od Ukrainy tak doskonale rozumieją co się tam dzieje. Tak doskonale czują, jak ważne to jest dla przyszłości Europy – powiedział szef polskiego rządu.

Morawiecki wskazał, że niektórzy politycy w Europie "ulegli różnym iluzjom i cały czas im jeszcze ulegają". W przypadku Włoch i Polski tak nie jest.

– Rząd włoski i rząd nasz, rząd Rzeczypospolitej patrzą identycznie na te problemy. Dostarczamy broń razem. Rozmawialiśmy o kolejnych dostawach broni na Ukrainę po to, żeby jak najszybciej zapanował pokój, po to, żeby stabilność wróciła, żeby normalnie móc się rozwijać – powiedział.

