Biden w Kijowie. Przydacz: Ci, którzy musieli wiedzieć, wiedzieli o tym

W poniedziałkowy ranek prezydent USA Joe Biden przyjechał z niezapowiedzianą wizytą do Kijowa. Podróż do stolicy Ukrainy odbyła się przez terytorium Polski. Amerykański prezydent wylądował bowiem w Rzeszowie, skąd udał się do Przemyśla, aby specjalnym pociągiem pojechać do Kijowa.

W organizację podróży do stolicy Ukrainy zaangażowane były zarówno służby polskie i amerykańskie jak i ukraińskie. Marcin Przydacz komentując przygotowania do wizyty Bidena w Kijowie podkreślił, że był to "pokaz pewnej stabilności funkcjonowania państwa polskiego".

– W tak trudnej sytuacji zarówno strona amerykańska, jak i strona ukraińska i polska, trzy zaangażowane w tę wizytę państwa zachowały pełną współpracę, pełną koordynację i pełną szczelność, bo jednak ryzyko rozszczelnienia było bardzo duże – powiedział były wiceminister spraw zagranicznych na antenie TVN24.

Kto wiedział o wizycie?

Szef Biura Polityki Międzynarodowej nie chciał odpowiedzieć na pytanie, ile osób w Polsce wiedziało o planach wizyta Bidena na Ukrainie. Jego zdaniem było to kilka najważniejszych osób w państwie.

– Myślę, że to mogło być, jeśli chodzi o urzędników czy polityków, myślę że to mogło być kilka osób, tych najważniejszych w państwie, które zajmują się tymi sprawami, bezpieczeństwem państwa polskiego. Natomiast oczywiście jeszcze całe grono ludzi, które zajmowało się kwestiami bezpieczeństwa już tam na miejscu, na południu Polski – powiedział.

– Prezydent Stanów Zjednoczonych leciał przez Polskę, w naturalny sposób ci, którzy musieli wiedzieć, wiedzieli o tym. Natomiast taka była decyzja na poziomie i pana prezydenta i strony rządowej, jak i umowa niejako ze stroną amerykańską, że staramy się trzymać te informacje bardzo wąsko – dodał.

