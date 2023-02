Wizyta Bidena. Trzaskowski: Trzeba mówić o demokracji i praworządności

– Historyczna wizyta prezydenta Bidena w Warszawie, która na pewno potwierdzi nasze nasze gwarancje bezpieczeństwa. Po wizycie w Kijowie na pewno potwierdzi też zaangażowanie prezydenta Bidena w pomoc Ukrainie. To niesłychanie istotne, możemy czuć się bezpieczni. To też pewien hołd złożony Polsce. Polska jako sojusznik staje się bardzo ważna – bez nas nie można pomagać Ukrainie w sposób skuteczny. Zarówno rządzący, jak i opozycja, mówią w tu jednym głosem, jesteśmy razem – wskazuje wiceprzewodniczący PO w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Trzaskowski wskazał, że wizyta Bidena "to też ukłon dla całego społeczeństwa polskiego za ten wysiłek pomocy uchodźcom. Amerykanie to dostrzegają. Miałem wiele rozmów na ten temat. Wielkie, wielkie podziękowana dla Polek i Polaków".

Polityk PO twierdzi, że pobyt przywódcy USA to okazja, aby mówić o praworządności, z którą – według Trzaskowskiego – Polska ma problem.

– To też okazja, aby mówić o demokracji i praworządności, dlatego, że dzisiaj, całej Europy i NATO nie stać na to, aby na wschodniej flance mieć kraj, który ma problemy z demokracją. Polska musi być najsilniejszą demokracją w regionie. Również po to, by zademonstrować to Ukraińcom. Gdy skończy się wojna, będą potrzebowali wzorców, aby wejść do UE i NATO – zakończył włodarz Warszawy.

Plan pobytu Bidena w Warszawie

Najpierw zaplanowano w wąskim gronie. Później przewidziane jest spotkanie plenarne delegacji pod przewodnictwem prezydentów Polski i USA.

Mocno oczekiwanym elementem wizyty Joe Bidena w Polsce będzie przemówienie wygłoszone we wtorek o godz. 17.30 (wejście od godz. 14) w Ogrodach Zamku Królewskiego w Warszawie. Wydarzenie będzie miało charakter otwarty.

– Prezydent USA przyjeżdża do Polski także z przesłaniem do Polaków, z podziękowaniem dla polskiego prezydenta, rządu i społeczeństwa za to wszystko, co zrobiliśmy w ostatnich miesiącach dla utrzymania stabilności w tej części świata, ale też za zwykłe ludzkie wsparcie, jakie przekazaliśmy naszym ukraińskim sąsiadom – podkreśla szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz.

Drugi dzień wizyty

W środę 22 lutego prezydent USA weźmie również udział, jako gość specjalny, w szczycie Bukaresztańskiej Dziewiątki, którego współgospodarzem będzie prezydent RP. Rozmowy będą dotyczyły m.in. wzmocnienia wschodniej flanki oraz dalszego wsparcia Ukrainy.

Na godz. 14.10 zaplanowane jest powitanie gości przez prezydentów Polski, Rumunii oraz Słowacji. O godz. 14.40 odbędzie się sesja plenarna prezydentów B9. Przewodnictwo w B9 pełni obecnie Słowacja. Bukaresztańska Dziewiątka (B9) zawiązana została z inicjatywy Polski i Rumunii; należą do niej kraje położone na wschodniej granicy NATO – Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja i Węgry.

W środę Joe Biden ma się także spotkać z pracownikami ambasady USA w Warszawie.

