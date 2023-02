Ambasador Zwarycz: Kijów chce pokoju, ale na warunkach Ukrainy

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w zeszłym tygodniu, że przewidywana wiosenna ofensywa armii rosyjskiej na Ukrainie już się rozpoczęła. Zajmujący się wojną rosyjsko-ukraińską polscy analitycy wskazują, że Rosjanie szukają słabszych punktów ukraińskich linii obronnych, próbując wymęczyć obrońców i zaangażować w walkę ukraińskie odwody, a główne natarcie dopiero nastąpi.

Zełenski zapowiedział, że siły zbrojne będą powstrzymywać natarcie, dopóki same nie przejdą do kontrofensywy. Ale aby to zrobić, Ukraińcy potrzebują więcej zachodniej broni i sprzętu, w tym systemów obrony przeciwlotniczej.

Zwarycz: F-16 to kwestia czasu

Zdaniem ambasadora Ukrainy w Polsce Wasyla Zwarycza dostawy odpowiedniej ilości nowoczesnego sprzętu militarnego zmieniłyby sytuację na polu walki.

– Jak wspomnieć, jak to wszystko się zaczynało, to każdego rodzaju broni były ogarnięte pewną tajemnicą, ale później okazywało się, że jednak można, jednak trzeba. I już mamy – powiedział ambasador w rozmowie z TVN24.

Ambasador jest przekonany, że to nie koniec płynącego do Ukrainy wsparcia. – Sądzę, że kwestia samolotów F-16 to też jest kwestia czasu. (…) Pomógłby nam ocalić sporo żyć ludzkich i infrastrukturę. Potrzebujemy tych F-16, by bronić niebo nad Ukrainą i żeby skutecznie odpierać agresora – powiedział ukraiński polityk.

Zwarycz: Kijów chce pokoju

Wasyl Zwarycz ocenił, że nie powinno się mówić o pojawiającym się „zmęczeniu” mimo tego, że za kilka dni minie rok od rozpoczęcia przez Rosję pełnowymiarowej agresji na Ukrainę. – To jest nasza walka o wolność, suwerenność i integralność terytorialną. Tutaj nie chodzi nam o zmęczenie, bo uważam, że nigdy nie można zmęczyć się walką o wolność – stwierdził.

Pytany o perspektywę zakończenia wojny, powiedział, ze po stronie Kijowa jest wola, żeby jak najszybciej pokój nastał jak najszybciej. – Ale to nie powinien być pokój za wszelką cenę. To ma być pokój tylko na zasadach zwycięstwa Ukrainy – zaznaczył.

