Czego boi się Kreml? Zacharowa ujawnia

We wtorek ok godz. 17.30 w Arkadach Kubickiego rozpoczęło się przemówienie amerykańskiego prezydenta. Biden zapewniał, że NATO pozostaje zjednoczone oraz dziękował Polakom za pomoc okazaną Ukraińcom. Przypomniał, że atak na jednego z członków NATO to atak na wszystkich członków i USA będą bronić każdej piędzi terytorium NATO.

Wystąpieniu przysłuchiwali się politycy różnych opcji, dyplomacji, dziennikarze, a także zwykli warszawiacy i turyści. Wstęp do ogrodów Zamku Królewskiego był wolny, choć trzeba było wcześniej przesłać zgłoszenie do systemu ambasady USA.

Czego boi się Kreml?

Wydarzenie skomentowała rzecznik rosyjskiego MSZ.

"Biden: »Apeluję do was, Rosjan. NATO i Zachód nie są waszym wrogiem, jak powiedział dziś Putin«. W języku rosyjskim jest wspaniałe słowo »nieprzyjaciel«. Jest ono gorsze od wroga" - napisała Zacharowa w serwisie Telegram.

Zacharowa skomentowała również decyzję o zawieszeniu programu START. "Skrajna wrogość Waszyngtonu, eskalacja wojny i jawna złośliwa ws. konfliktu na Ukrainie stworzyły dla nas zasadniczo inne warunki związane z bezpieczeństwem" – wskazała.

Jej zdaniem Stany Zjednoczone "otwarcie dążą do zadania strategicznej klęski Rosji", a napięcia "podsycane" przez Waszyngton wykraczają daleko poza kryzys ukraiński. "Stany Zjednoczone i Zachód, na czele którego stoją, próbują zaszkodzić naszemu krajowi na każdym szczeblu, m.in. dowolnym obszarze iw dowolnym regionie świata" – dodaje rzecznik MSZ.

Zacharowa: Współpraca z USA niemożliwa

Zacharowa ocenia, że USA mają na celu podważenie bezpieczeństwa narodowego Rosji, co jest sprzeczne z podstawowymi ustaleniami zawartymi w preambule START.

"W takim środowisku nie jest już możliwe normalne prowadzenie interesów ze Stanami Zjednoczonymi i ogólnie z Zachodem, zarówno co do zasady, jak i w odniesieniu do dziedziny kontroli zbrojeń, która jest nierozerwalnie związana z realiami geopolitycznymi i militarno-strategicznymi" – podkreśliła w zakończeniu.

