"Ukraina może zostać członkiem NATO wcześniej niż UE"

– Wierzę, że możemy zostać członkami Sojuszu Północnoatlantyckiego wcześniej niż członkami Unii Europejskiej – stwierdził Jermak, którego cytuje agencja RBK-Ukraina.

Jego zdaniem Ukraina jest "najlepszym kreatorem wizerunku NATO". – Dzisiaj wszyscy rozumieją, że Rosja nie ma szans w wojnie z NATO – dodał.

Wcześniej prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział, że Ukraina będzie mogła stać się pełnoprawnym członkiem UE za dwa lata, natomiast jej przystąpienie do NATO nastąpi "po zwycięstwie w wojnie z Rosją", która trwa od 24 lutego ub.r.

Długa droga na Zachód

Ukraina wystąpiła o członkostwo w UE w lutym 2022 r., a w czerwcu 2022 r. uzyskała status kraju kandydującego. Rada UE podejmie decyzję o dalszych krokach, gdy Kijów spełni warunki określone w opinii Komisji Europejskiej w sprawie wniosku Ukrainy o członkostwo w Unii.

Wniosek o dołączenie do NATO w trybie przyspieszonym Kijów złożył we wrześniu 2022 r. Była to bezpośrednia odpowiedź na ogłoszenie przez Władimira Putina aneksji czterech okupowanych przez Rosję ukraińskich obwodów: donieckiego, ługańskiego, chersońskiego i zaporoskiego.

Rosja uważa, że na Ukrainie walczy z NATO

Po dokonaniu inwazji na Ukrainę, władze Rosji prowadzą narrację, że walczą tam z NATO, choć Ukraina nie jest członkiem Sojuszu. Wywołana przez Putina wojna trwa już prawie rok i przekształciła się w największy konflikt zbrojny w Europie od 1945 r. i upadku hitlerowskich Niemiec.

Prezydent Zełenski stwierdził, że nie doszłoby do rosyjskiej inwazji, gdyby Ukraina została przyjęta do NATO. W związku z wojną chęć wstąpienia do Sojuszu wyraziły Szwecja i Finlandia, co zostało zaakceptowane przez państwa członkowskie w czerwcu na szczycie w Madrycie. Węgry i Turcja to ostatnie kraje, które nie ratyfikowały jeszcze akcesji Szwecji i Finlandii do NATO.

Szczyt Bukaresztańskiej Dziewiątki z udziałem Bidena

W środę w Warszawie z udziałem prezydenta USA Joe Bidena i szefa NATO Jensa Stoltenberga odbył się szczyt Bukaresztańskiej Dziewiątki (B9). To format, który zrzesza państwa wschodniej flanki NATO: Bułgarię, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację i Węgry.

Sojusz Północnoatlantycki liczy obecnie 30 państw Ameryki Północnej oraz Europy, które współpracują w obszarze militarnym. Ostatnie rozszerzenie miało miejsce w 2020 r., kiedy do Sojuszu została przyjęta Macedonia Północna.

Czytaj też:

Biden: Chcę potwierdzić, że artykuł 5. jest święty i nienaruszalnyCzytaj też:

Szef NATO w Warszawie: Putin nie przygotowuje się do pokoju