Problemy wokół finansów Polski 2050. Bochenek: Skąd są te pieniądze?

We wtorek Sąd Najwyższy (SN) oddalił skargę partii Polska 2050 Szymona Hołowni na uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej (PKW) odrzucającej sprawozdanie finansowe formacji.

W grudniu 2022 roku PKW odrzuciła sprawozdanie finansowe Polski 2050 za rok 2021.

"Sąd Najwyższy podkreślił, że jawność finansowania polityki bezpośrednio przekłada się na realizację standardów demokratycznego państwa prawnego, w szczególności wolności i transparentności działań politycznych, a także posługiwania się przez partie polityczne wyłącznie demokratycznymi metodami wpływania na kształtowanie polityki państwa lub sprawowanie władzy publicznej. W konsekwencji zasada jawności finansowania polityki umożliwia walkę z korupcją polityczną, stanowiącą bezpośrednie zagrożenie dla wartości, na których wzniesione zostało i których ochronie służyć ma demokratyczne państwo prawa" – czytamy w komunikacie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN.

PiS domaga się wyjaśnień

– Sposób działania partii Szymona Hołowni – tak wynika z tego orzeczenia SN – jest niejasny. Sposób finansowania tych działań budzi szereg wątpliwości. I tak naprawdę uderza w podstawowe zasady demokratycznego państwa prawnego, w polską konstytucję, łamie ustawę o partiach politycznych – oświadczył rzecznik PiS Rafał Bochenek podczas konferencji prasowej w Sejmie.

– Dzisiaj spotykamy się po raz kolejny, aby ponowić nasz apel do Szymona Hołowni, do kierownictwa partii Polska 2050 i zadać jeszcze raz te pytania: jaka jest podstawa działania partii Szymona Hołowni, jak finansowana jest partia Szymona Hołowni, skąd ma pieniądze na działalność, na organizowanie spotkań, wyjazdów, kongresów, aplikacji. Jak to się stało, że fundacja, w której organach zasiada, zgromadziła na przestrzeni ostatnich dwóch lat prawie 10 mln zł i czy fundacja tymi pieniędzmi "futruje" partię Szymona Hołowni – pytał polityk.

Z kolei sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski przypomniał, że w ostatnim czasie koło poselskie Polski 2050 opuściła Hanna Gill-Piątek. – Chyba zorientowała się, że coś się dzieje w tej partii. Są głosy, że będą kolejni posłowie, którzy z tego koła odejdą, jak widać mają jakieś przeczucia – zauważył Sobolewski.

Polska 2050 reaguje

W czwartek Polska 2050 zapowiedziała złożenie skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. – Nie zostawimy tej sprawy (...). Będziemy walczyć o sprawiedliwość i o prawo – mówił wiceprzewodniczący partii na konferencji prasowej.

Podczas czwartkowego spotkania z dziennikarzami Michał Kobosko oraz poseł Paulina Hennig-Kloska zapewniali, że ich formacja polityczna "działała i działa zgodnie z prawem". Poinformowano, iż Polska 2050 jest finansowana ze składek członkowskich i darowizn od osób fizycznych zamieszkałych na terytorium RP. – Będziemy walczyć o nasze dobre imię, prawo do prowadzenia działalności publicznej, politycznej, partyjnej, co próbuje nam się odebrać i utrudnić – powiedział Kobosko.

