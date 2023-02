Taki mamy klimat

Innymi słowy, że z dwutlenkiem węgla jak z cholesterolem – jest taki zły i taki dobry.

Zły to ten, który emitowany jest przez rolnictwo, budownictwo, tańsze samochody spalinowe (ale luksusowe marki to co innego) czy podróże. Natomiast np. dwutlenek węgla wytwarzany przy ładowaniu baterii elektrycznych samochodów, produkcji fotowoltaiki