Sieć przemocy

Problem z tym odczuwa już co trzeci uczeń szkoły podstawowej Daj mi nóż, chcę się zabić – mówił z płaczem dziewięcioletni Qaden do swojej mamy. To nagranie z Australii dwa lata temu stało się głośne na całym świecie. Wszystkich poruszyło to, że mały, chory na karłowatość chłopiec został zaszczuty w szkole do tego stopnia, iż chciał już zakończyć życie. Gdy zrozpaczona matka pokazała problem, nadeszło wielkie wsparcie. Aktor Hugh Jackman nagrał przesłanie dla malca, a komik Brad Williams zorganizował internetową zbiórkę na wizytę w Disneylandzie.

W Polsce taka historia zakończyła się tragicznie. Pod koniec października ubiegłego roku w Obornikach Wielkopolskich zaginął 16-