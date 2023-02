Polkowskiego poezja istotna

I dzięki Bogu, bo czułbym się kiepsko, gdybym musiał informować, że urodziłem się w mieście zhańbionym nazwiskiem zdrajcy z wąsikiem ni to Stalina, ni to Hitlera, który firmował najbardziej tragiczny okres sowieckiej okupacji po 1944 roku”. A Jan Polkowski, jeden z najwybitniejszych współczesnych polskich poetów, tej okupacji, rzec można, nie przyjmował do wiadomości, w każdym razie żył tak, jakby jej nie było. To dlatego bohater wydanej właśnie książki Józefa Marii Ruszara „Na ziemi i w niebie” do końca PRL nie ogłosił w oficjalnym obiegu żadnego wiersza, publikując wyłącznie w podziemiu.