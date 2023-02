"Nie wierzyłem w to ani przez chwilę". Duda zwrócił się do Ukraińców

W piątkowy wieczór wystąpienie Andrzeja Dudy opublikowała Kancelaria Prezydenta na Twitterze.

– Szanowni państwo, drodzy ukraińscy przyjaciele, rok temu Rosja dokonała otwartej, brutalnej agresji na waszą ojczyznę. Wielu mówiło: "Ukraina musi upaść, nie wytrzymają nawet trzech dni". Nie wierzyłem w to ani przez chwilę. Byłem w pięknym, dumnym Kijowie 23 lutego, na kilka godzin przed rosyjską inwazją. Widziałem waszą determinację, rozmawiałem z wami i waszym prezydentem – Wołodymyrem Zełenskim. I nie myliłem się. Jesteście dzisiaj bohaterami całego wolnego świata i inspiracją dla wszystkich, którzy w obronie swoich praw i wolności są gotowi walczyć, tak jak wy, aż do zwycięstwa – mówiła głowa państwa.

Prezydent: Łączy nas wielkie umiłowanie do wolności

– My, Polacy, myślami i modlitwą jesteśmy z waszymi żołnierzami, z mieszkańcami bombardowanych miast i wsi. Przed tymi z was, którzy schronili się w Polsce, otworzyliśmy nasze serca i domy. Przekazujemy i dalej będziemy przekazywać każdą pomoc, jakiej tylko możemy udzielić – zwrócił się do obywateli Ukrainy prezydent Andrzej Duda.

– Pamiętajcie, że nie opuścimy was w potrzebie, że możecie na nas liczyć. Jesteśmy i będziemy z wami, bo łączy nas wielkie umiłowanie do wolności – dodał.

– Nie żyje niepodległa Ukraina! Niech żyje wolna Polska! – stwierdził przywódca na zakończenie wystąpienia.

Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego

Przypomnijmy, że w piątek po godz. 12:00 prezydent Andrzej Duda rozpoczął posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. W spotkaniu nie wziął udziału premier Mateusz Morawiecki, który przebywał z oficjalną wizytą w Kijowie.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego to konstytucyjny organ doradczy głowy państwa w zakresie wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa.

Na konferencji prasowej po posiedzeniu Andrzej Duda przekazał, że spotkanie w ramach Rady zostało objęte klauzulą niejawności, zatem nie może zdradzić żadnych szczegółów. Przywódca podziękował wszystkim uczestnikom rozmów "za bardzo poważne podejście do spraw poruszanych na Radzie".

