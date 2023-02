Hierarcha do duchownych: Nie zmieniajmy Kościoła jak Marcin Luter

Duchowni uczestniczyli w nabożeństwie Drogi krzyżowej i adoracji w parafii NSPJ w Nowym Targu w ramach podhalańskiej części Pokutnej Pielgrzymki Kapłanów Archidiecezji Krakowskiej. Najważniejszym punktem sobotniego pielgrzymowania była Msza, której przewodniczył biskup Robert Chrząszcz.

– To jest dla nas czas, w którym trzeba nam sięgnąć w głąb siebie i zapytać Boga, jak widzi moje kapłaństwo. Pamiętajmy, że jeśli chcemy coś zmieniać, musimy zacząć od siebie. Mówiła o tym św. Matka Teresa. Tak czynił też św. Franciszek z Asyżu. Inną drogą poszedł Marcin Luter, który zaczął reformować Kościół od drugich, nie od siebie – podkreślił kościelny hierarcha.

Apel do kapłanów

Biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej zaapelował do kapłanów, by przestali diagnozować, wyciągać pochopne wnioski, zwłaszcza na temat tych, których nie ma w Kościele. – Dziękujmy za tych, którzy są obecni i zarazem prośmy o nawrócenie, byśmy stawali się na nowo iskrą rozpalającą dążenie do świętości – stwierdził. I podziękował kapłanom za dary ofiarne na rzecz chorej dziewczynki: "Dziękuję wam również za wszelkie trudy, które podejmujecie na rzecz Kościoła Krakowskiego i duszpasterstwa w swoich parafiach".

Wszystkim kapłanom za przyjazd do Nowego Targu, do parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa podziękował jej proboszcz – ksiądz prałat Stanisław Strojek. – To wielka radość móc was gościć u nas, wspólnie razem modlimy się, ale też rozmawiamy, wymieniamy doświadczenia, po prostu możemy się spotkać – mówił.

W ramach pokutnej modlitwy kapłanów archidiecezji krakowskiej do Nowego Targu przybyli duchowni z dekanatów: Białka Tatrzańska, Biały Dunajec, Czarny Dunajec, Jabłonka, Jordanów, Mszana Dolna, Niedzica i Nowy Targ.

W ramach Pokutnej Pielgrzymki Kapłanów Archidiecezji Krakowskiej duchowni pielgrzymowali do Kalwarii Zebrzydowskiej, sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie, kościoła Niepokalanego Serca NMP w Trzebini-Sierszy i do Nowego Targu.

