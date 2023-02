Dlaczego papież nie odwiedził Ukrainy? Podano zaskakujący powód

Papież Franciszek zamierza w przyszłości przyjechać do Kijowa, ale warunki konieczne do takiej wizyty nie zostały jeszcze spełnione. O tym, co musi się zdarzyć, aby aby papież odwiedził stolicę Ukrainy powiedział w rozmowie z American Magazine abp Paul Richard Gallagher, który pełni funkcję ministra spraw zagranicznych Watykanu.

Kiedy papież odwiedzi Kijów?

W przeszłości papież Franciszek oświadczył, że zamierza odwiedzić Kijów w ramach jednej podróży, podczas której zawitałby również do Moskwy.

– To jest idealny scenariusz papieża, ale o jego praktycznej realizacji jeszcze się nie dyskutuje. Ukraińcy ciągle ponawiają swoje zaproszenie, ale zaproszenie z Moskwy nie nadchodzi – powiedział watykański dyplomata.

Watykan przyznaje, że wizyta w Kijowie może odbyć się bez obowiązkowej wizyty w Moskwie w ramach tej samej pielgrzymki. Papież nie chce jednak uczynić z tej podróży jedynie symbolicznego gestu.

– Myślę, że papież chce powiedzieć: „Chcę odwiedzić obie strony tego konfliktu w czasie, gdy moja wizyta będzie kluczem do rozwiązania tej strasznej wojny” – powiedział Gallagher. Jednocześnie hierarcha podkreślił, że Watykan nadal potępia rosyjską inwazję, popiera integralność terytorialną Ukrainy i nalega na wycofanie wojsk rosyjskich z Ukrainy.

Watykan wobec wojny

Na początku rosyjskiej inwazji Watykan oferował swoje pomoc jako ewentualny mediator w negocjacjach między Ukrainą a Rosją.

W Wielkanoc w Watykanie odbywała się procesja krzyżowa, podczas której krzyż niosły razem Ukrainka i Rosjanka. Taki gest pojednania wywołał oburzenie wśród Ukraińców.

Jednocześnie papież Franciszek wygłosił kilka bardzo niejednoznacznych wypowiedzi na temat wojny na Ukrainie. W szczególności wyraził opinię, że Zachód sprowokował Putina do inwazji. Zabitą w Moskwie propagandystkę Darinę Duginę nazwał także „niewinną ofiarą wojny”.

