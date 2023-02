"Cel Zachodu jest jeden". Putin znów grozi

Rosyjska państwowa agencja informacyjna RIA Novosti przytacza słowa prezydenta Rosji oskarżające Zachód o próbę zniszczenia kraju. W wywiadzie dla kanału Rossija 1 Władimir Putin powiedział, że Zachód ma "jeden cel - rozbicie byłego Związku Radzieckiego i jego głównej części - Federacji Rosyjskiej".

– A wtedy być może przyjmą nas do tak zwanej rodziny ludów cywilizowanych, ale tylko osobno, każdą część osobno. Po co? — powiedział Putin.

Atomowy potencjał

Z kolei w komentarzach dla innej państwowej telewizji Putin powiedział, że Rosja musi rozważyć potencjał nuklearny NATO.

– W dzisiejszych warunkach, kiedy wszystkie wiodące kraje NATO zadeklarowały, że ich głównym celem jest zadanie nam strategicznej klęski, tak aby nasz naród cierpiał, jak możemy ignorować ich potencjał nuklearny w tych warunkach? – stwierdził prezydent Federacji Rosyjskiej, tym razem cytowany przez agencję TASS.

Putin wielokrotnie podkreślał znaczenie modernizacji rosyjskich sił nuklearnych. Podczas swojego niedawnego przemówienia do rosyjskich parlamentarzystów, Putin poinformował, że Rosja zawiesza swój udział w porozumieniu New START, które dotyczy redukcji atomowej broni strategicznej.

– USA i NATO otwarcie oświadczają, że ich celem jest strategiczna porażka Rosji – stwierdził wtedy rosyjski przywódca. „A co, po tym mamy pozwolić im podróżować po naszych obiektach jądrowych? – dodał.

Rosyjska propaganda

Oskarżenia pod adresem Zachodu o to, że USA i NATO próbują zniszczyć Rosję to stały element kremlowskiej propagandy. Niedawno rzecznik prasowy rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maria Zacharowa stwierdziła, że Stany Zjednoczone "otwarcie dążą do zadania strategicznej klęski Rosji", a napięcia "podsycane" przez Waszyngton wykraczają daleko poza kryzys ukraiński.

– Stany Zjednoczone i Zachód, na czele którego stoją, próbują zaszkodzić naszemu krajowi na każdym szczeblu, m.in. dowolnym obszarze iw dowolnym regionie świata – stwierdziła.

Czytaj też:

"To zależy". Szojgu nie potrafił powtrzymać irytacji po pytaniu od rosyjskiego dziennikarzaCzytaj też:

Dlaczego papież nie odwiedził Ukrainy? Podano zaskakujący powód