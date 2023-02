Rząd dopłaca do badań nad jadalnymi owadami? Minister Puda odpowiada

W poniedziałek dziennik "Fakt" podał, że rząd Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy dopłaca do badań nad jadalnymi owadami.

Według doniesień dziennikarzy, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które podlega Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej, przekazało 6,5 mln złotych do projektu, zakładającego między innymi hodowlę jadalnych owadów na klatkach schodowych w blokach mieszkalnych.

Akcja "SmartFood"

Chodzi o program "SmartFood: zaangażowanie mieszkańców w różnorodność żywnościową w miastach". W ramach akcji mieszkańcy bloków mają korzystać ze specjalnych kabin hydrofonicznych, w których na własny użytek wyhodują warzywa i owoce, a także jadalne owady. Testy potrwają około 12 miesięcy. Weźmie w nich udział 20 rodzin, które będą mogły skorzystać z "SmartFood Robaczkarium".

– Obecnie jesteśmy na etapie wyłaniania wspólnot, czekamy na wynik i informację, czy znajdą się chętni do posiadania nie tylko SmartFood Kabiny Hydroponicznej, ale także własnego SmartFood Robaczkarium – poinformowała w rozmowie z "Faktem" członek zespołu projektu SmartFood Iwona Adamkiewicz. – Będziemy monitorować, jak zmieniają się nawyki żywieniowe rodzin w czasie trwania projektu, a także, jak te zmiany wpływają na wydatki gospodarstw domowych – powiedziała. Co ważne, partnerem projektu jest Norwegia.

Minister Puda reaguje

Na portalu społecznościowym Twitter do doniesień medialnych odniósł się minister funduszy i polityki regionalnej. "Prace naukowe uczelni nie mają wpływu na politykę rządu. Projekt »SmartFood: Engaging citizens in food diversity in cities« realizuje konsorcjum naukowe krajowych i norweskich uczelni. Jest finansowany z Funduszy Norweskich, a nie środków rządowych. W projekcie skupiono się na uprawie warzyw i owoców. Dodatkowa opcja to hodowla owadów jadalnych. Nie jest to główny cel projektu. Oceny projektu dokonali niezależni eksperci międzynarodowi. Polskie uczelnie prowadzą tysiące niezależnych badań naukowych, na które rząd nie ma wpływu" – oznajmił Grzegorz Puda.

twitter

Polityk poinformował, iż decyzję o dofinansowaniu projektu Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wydało 21 lipca 2021 roku, a samą umowę podpisano 1 grudnia 2021 roku. Partnerami są Politechnika Krakowska i Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (ze strony polskiej) oraz Norwegian Institute for Air Research, Western Norway Research Institute i BI Norwegian Business School (ze strony norweskiej).

twitterCzytaj też:

Trzaskowski napisał list otwarty do prezesa PiS. "Traktuje Pan Polaków jak swoich poddanych"Czytaj też:

Czy Trzaskowski chce, żebyśmy jedli robale?Czytaj też:

Lisicki: Trzaskowski ma dość mięsa. Ziemkiewicz: Pewnie, wsuwajmy w Warszawie robale