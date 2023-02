Sikorski wściekły na Zandberga. Złośliwy wpis europosła

Chociaż wybory odbędą się dopiero za kilka miesięcy, a Prawo i Sprawiedliwość wciąż utrzymuje pozycję lidera, opozycja spiera się o skład przyszłego rządu.

Politycy ugrupowań opozycyjnych są bowiem (wbrew wynikom sondaży) przekonani, że wygrają kolejne wybory, a PiS straci władzę.

Spór o Sikorskiego i Tuska

Na opozycji od miesięcy trwają już dyskusje o ewentualnym składzie Rady Ministrów oraz kandydacie na premiera. Szczególne emocje wzbudzają europoseł i były szef MSZ Radosław Sikorski i były premier, lider PO Donald Tusk.

Na początku lutego Adrian Zandberg z partii Razem odnosząc się do kolejnej afery związanej z Sikorski, wykluczył obecność polityka w rządzie. Lider Razem zwrócił uwagę, że osoba byłego szefa dyplomacji jest problematyczna dla opozycji. Zapewnia też, że jeżeli Lewica będzie współtworzyć przyszły rząd, to nie będzie w nim miejsca dla kontrowersyjnego europosła.

– Trudno mi pogodzić walkę o demokratyczne standardy w Polsce, a z drugiej strony branie pieniędzy od takiego reżimu (Sikorski przyjmuje pieniądze od Zjednoczonych Emiratów Arabskich - red.). Nie wiem, czy Donald Tusk o tym wiedział. Wiem jedno. Myślę, że zakończyła się epopeja o tym, czy Radosław Sikorski będzie ministrem spraw zagranicznych. W rządzie, który będzie zależeć od naszych głosów, pan Radosław Sikorski ministrem nie będzie – zapewnia poseł Lewicy Razem.

W podobnym tonie o miejscu Sikorskiego i Tuska w ewentualnym nowym rządzie mówi Paulina Matysiak, posłanka Lewicy Razem.

– Wydaje mi się, że Donald Tusk nie będzie premierem. Natomiast to jak będzie wyglądało dogadywanie się, co do konkretów po wygranych wyborach, to przyjedzie na to czas jesienią – komentowała w poniedziałek rano polityk.

Posłanka przyznała też, że partia Razem może postawić weto, jeśli kandydatem na premiera zostanie Tusk. – Jest to bardzo prawdopodobne. Natomiast mam takie poczucie, że czas wielu polityków już odszedł. Warto myśleć o przyszłości, stawiać na nowe, młode pokolenie – podkreśliła.

Sikorski atakuje partię Razem

Wypowiedzi Zandberga i Matysiak zdenerwowały byłego szefa MSZ, który postanowił odnieść się do słów polityków na Twitterze.

"Pan Przewodniczący Adrian Zandberg, z wysokości kilku procent swojego poparcia społecznego, już rozstrzyga kto po wyborach będzie a kto nie będzie premierem czy ministrem" – stwierdził Sikorski.

"A ja trzymam kciuki aby on ministrem został. W Wenezueli" – dodał europoseł KO.

