Ozdoba: Patrzę na rządy Trzaskowskiego z przerażaniem

DoRzeczy.pl: Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało byłego ministra skarbu w rządzie PO-PSL oraz sekretarza miasta stołecznego Warszawy Włodzimierza K. Domaga się pan wraz z wiceministrem sprawiedliwości Sebastianem Kaletą reakcji Rafała Trzaskowskiego. Uważa pan, że prezydent stolicy jest tu za mało aktywny?

Jacek Ozdoba: Mamy do czynienia z zatrzymaniem wysokiej rangi byłego ministra, obecnego sekretarza miasta, który wcześniej był prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania. W tle mamy przetarg na 600 mln złotych, gdzie łapówki wyniosły 5 mln złotych. Pytanie brzmi, czy warszawiacy do opłaty śmieciowej mieli dołączoną opłatę korupcyjną? Na to wszystko musi odpowiedzieć Rafał Trzaskowski. To on bierze za to odpowiedzialność. Niech się bierze chłop do roboty.

Donald Tusk twierdził niedawno, że opozycja po przejęciu władzy w Polsce wprowadzi program „cele+” i rozliczy polityków PiS z obsadzania na stanowiskach kolegów i rodzin. Tu się okazuje, że w PO działa mechanizm, w którym były minister nagle ląduje w warszawskim ratuszu.

W tym wypadku program „cela+”, czy może lepiej „areszt+” jest realizowany przez środowiska Tuska. Tu nie tylko prokuratura, ale też sądy potwierdzają, że areszt w przypadku byłego ministra skarbu jest zasadny. Mam nadzieję, że Donald Tusk wreszcie zrozumie, że tu nie decyduje jego widzimisię, czy doktryna Neumana, lecz twarde prawo. Tu nie ma żadnych więźniów politycznych, tylko twarde fakty.

Za rządów Rafała Trzaskowskiego to kolejny problem warszawskiego samorządu. Prezydent sobie nie radzi?

Na pewno prezydent Trzaskowski nie interesuje się miastem stołecznym Warszawa. Inne rzeczy uważa za ważniejsze. Spójrzmy tylko, jaki mamy tu obraz, czyli zatrzymanie wysokiego urzędnika ratusza, numeru dwa w ratuszu. Gdzie jest Rafał Trzaskowski? Co robi? Zajmuje się robakami i odnosi do polityki krajowej. On nie pełni w sposób odpowiedni funkcji prezydenta miasta, wręcz niedopełnia swoich obowiązków. Mówię to z przerażaniem.

Czytaj też:

"Szkodliwa wypowiedź". Parlamentarzystki Lewicy pokłóciły się o TuskaCzytaj też:

Rzecznik PiS o słowach Tuska: Wszyscy wiemy, że jest to wierutne kłamstwo