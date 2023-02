"Co za bzdury". Czarnek prostuje doniesienia medialne

"Bartosz Rybak, bliski współpracownik ministra edukacji Przemysława Czarnka, obchodził huczne urodziny we wrocławskiej operze. Jego goście dostali bezpłatne zaproszenia na spektakl, potem bawili się do później nocy” – poinformowała wrocławska "Gazeta Wyborcza".

Z kolei Wirtualna Polska pisała tak: "Asystent Czarnka miał urodziny. Impreza w operze, wśród gości kardynał". "Minister edukacji i nauki wziął udział w niecodziennych urodzinach wyprawianych w Operze Wrocławskiej. Gościom imprezy przygrywał Bayer Full. Lider zespołu Sławomir Świerzyński odśpiewał nawet 'Majteczki w kropeczki' w języku chińskim. Na imprezie pojawili się też politycy PiS, rektorzy uczelni czy niemiecki kardynał" – opisywał serwis.

Na podstawie doniesień medialnych, sprawą zajęła się poseł Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. "Służbową limuzyną, ze służbową obstawą, czyli za publiczną kasę! Gusta muzyczne na bok, kluczowe pytanie brzmi: Jakież to służbowe obowiązki realizował Czarnek we Wrocławiu 24 lutego i ile ta wizyta kosztowała obywateli? Pytam o to w skierowanej do MEiN interpelacji poselskiej" – poinformowała na Twitterze.

Minister: Co za bzdury

Szef MEiN Przemysław Czarnek podkreśla, że podawane informacje nie są prawdziwe. Minister przekazał, jak faktycznie wyglądała jego obecność we Wrocławiu. Okazuje się, że media podały nie tylko inną datę, ale że Czarnek nie brał udziału w koncercie zespołu Bayer Full.

"1. We Wrocławiu byłem 17 a nie 24.02; 2. Byłem na Politechnice Wrocławskiej i w Dolnośląskim Centrum Onkologii Pulmonologii i Hematologii; 3. Wieczorem m. in. wraz z rektorami byłem na operze 'Cyganeria'; 4. Nie było żadnego występu Bayer Full i nie słyszałem tam ich piosenki, choć jak wielu lubię też taką muzykę" – poinformował polityk.

