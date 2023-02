Szef komisji episkopatu Włoch ds. imigrantów: Trzeba uszanować prawo do imigracji

W rozmowie z KAI, abp Perego odniósł się do wypadku łodzi z imigrantami w pobliżu Crotone na południu Włoch.

"Niestety, umierają. To jedna z największych katastrof na Morzu Śródziemnym w ostatnich latach. Potwierdzono śmierć 62 osób, ale na pewno ta liczba powiększy się. Uratowano 80 osób. Z ich relacji wynika, że na pokładzie mogło być około 180 osób. To dramatyczna sytuacja, która wymaga poważnego zaangażowania Unii Europejskiej. Wymaga też, żeby wszyscy mieli świadomość tego, co się dzieje. Prawo do imigracji ludzi musi być zagwarantowane. Osoby, które starały się dotrzeć łodzią do Włoch pochodziły z takich krajów jak: Afganistan, Syria, Irak i Iran. Wszyscy wiedzą, że w tych krajach była wojna lub ciągle tli się konflikt zbrojny i społeczny. We wczorajszym wypadku zginęło 30 kobiet. One wszystkie pochodziły z tych krajów. Europa musi obudzić w sobie odpowiedzialność za imigrantów. Morze Śródziemne mogłoby stać się miejscem wielkiej pomocy humanitarnej. Podróże ludzi szukających poprawy życia uczynić bezpiecznymi. Po identyfikacji osób, te, którym przysługiwałaby opieka międzynarodowa, mogłyby zostać przyjęte na terenie całej Unii godnej krajów demokratycznych, godnej Europy demokratycznej" – przekonuje przewodniczący komisji episkopatu Włoch ds. imigrantów.

Kapłan podkreśla potrzebę zmiany podejścia wobec przyjmowania imigrantów – wskazuje, że otwarcie dla nich drzwi jest przydatne m.in. w kontekście kryzysu demograficznego. "Ma rację prezydent Mattarella, podkreślając znaczenie i rolę przyjmowania imigrantów w naszych miastach coraz bardziej pustych i opuszczonych. Jest problem z polityką i z kulturą spotkania, które trzeba budować. Potrzeba polityki, która umie patrzeć dalekowzrocznie i umie odnaleźć ogromny potencjał, jaki noszą w sobie imigranci dla Europy. Nasz kontynent umiera. Tylko Irlandia ma dodatni przyrost naturalny. Przyjmowała najwięcej imigrantów na świecie, ale mniej niż Liban albo Kenia. Potrzeba podobnego ruchu odpowiedzialności ze strony krajów europejskich" – mówi abp Giancarlo Perego.

"Trzeba ożywić aspekt przyjmowania imigrantów w Europie"

Rozmówca KAI zaznacza, że winy za dramat imigrantów nie można przerzucać na przemytników: "Jak można powiedzieć do osoby, która umiera z głodu (Afganistan i Irak przeżywają klęskę głodu); jak można powiedzieć coś takiego wobec ludzi, którzy są traktowani jak towar; jak można powiedzieć tak rodzicom, którzy widzieli śmierć swoich dzieci w czasie bombardowań: zostańcie w waszych krajach! To jest okrucieństwo!"

"Problemem ciągle pozostaje kwestia przyjmowania imigrantów. Ten aspekt należy wzmocnić i ożywić w krajach europejskich. Byliśmy świadkami przyjmowania i zaopiekowania się Ukraińcami. To powinno stać się modelem postępowania w Europie wobec wszystkich imigrantów. Nie można tego pozostawić tylko i wyłącznie dobrej woli ludzi albo pojedynczym instytucjom" – podkreśla abp Giancarlo Perego.

