Tusk do Morawieckiego: Rozliczymy pana z tej obietnicy

We wtorek odbyło się wyjazdowe posiedzenie klubu Koalicji Obywatelskiej w Łodzi. Lider ugrupowania Donald Tusk podczas konwencji mówił o nowym programie dot. rynku mieszkań.

– Zaczynamy ten wielki projekt, którego częścią są wyjazdowe posiedzenia klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej w każdym z województw. Od wizyty w województwie łódzkim i od pierwszej odsłony programowej, która już wzbudziła wielkie zainteresowanie i emocje, której istotą jest kredyt 0 proc. dla tych wszystkich młodych Polek i Polaków, młodych i w średnim wieku, bo mówimy tutaj o Polkach i Polakach do 45 roku życia, którzy chcą mieć mieszkanie, bo chcą żyć w Polsce. Nie chcą nigdzie wyjeżdżać, chcą mieć dzieci, jedno, dwoje, trójkę, chcą realizować swoje nadzieje i swoje marzenia tu, w naszej ojczyźnie – mówił polityk.

Tusk: Mieszkanie prawem, nie towarem

Jak przekonywał, mowa jest o podstawowym prawie obywatela do mieszkania. Podkreśla, że jeżeli w rodzinie dwoje ludzi pracuje, to muszą mieć oni możliwość na zdobycie mieszkania. – Program Kredyt 0 proc. jest realizacją stwierdzenia, że mieszkanie jest prawem, a nie towarem – mówił Tusk.

Lider KO odniósł się też do zapewnień premier Morawieckiego co do budowy 100 tysięcy mieszkań. Program "Mieszkanie plus" to był jeden z większych niewypałów obecnej władzy.

– Jak dziś pamiętam, zapisałem sobie, żeby cytat był wierny, słowa premiera Morawieckiego i to w 2019 roku, a więc stosunkowo niedawno: „To jest moje zobowiązanie, ma być w budowie 100 tysięcy mieszkań z tego programu. Rozliczycie mnie z tej obietnicy”. Rozliczamy pana, panie Morawiecki z tej obietnicy. 7 lat rządzicie, udało wam się zbudować dla ludzi 20 tysięcy mieszkań, nie 200 tysięcy – stwierdził Donald Tusk.

Tusk: Pokonamy PiS

Podczas swojej przemowy Tusk podkreślił, że nie ma wątpliwości, że to jego ugrupowanie wygra najbliższe wybory.

– Bierzemy na siebie odpowiedzialność wygrania tych wyborów i nikt nie zdejmie z Koalicji Obywatelskiej tego patriotycznego obowiązku. Musimy wziąć na siebie pełną odpowiedzialność za zmianę w Polsce jesienią tego roku. Jesteśmy do tego gotowi – mówił dalej były premier. –Jesienią wygramy dla Polski te wybory. Mówię to wam dziś z pełną odpowiedzialnością– dodał.

Kto wygra wybory? Zobaczy wyniki sondażu dla DoRzeczy.pl

Do wyborów zostało jeszcze kilka miesięcy, jednak już teraz część polityków i komentatorów zastanawia się jak mógłby wyglądać przyszły rząd w przypadku zwycięstwa opozycji. Przypomnijmy, że wariant, w którym to partie opozycyjne tworzą rząd jest możliwy do zrealizowania.

Jak wynika z najnowszego sondażu dla DoRzeczy.pl, Zjednoczona Prawica nie może w tej chwili liczyć na samodzielne rządy. Obóz rządzący (Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska, Republikanie) może liczyć na 37,5 proc. głosów (spadek w porównaniu do badania pracowni Estymator dla portalu DoRzeczy.pl, z 9-10 lutego o 0,2 pkt proc.).

Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Zieloni, Inicjatywa Polska) z 29,9 proc. głosów (wzrost o 1 pkt proc.), a podium zamyka Nowa Lewica (Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna, Razem) z 9,1 proc. głosów (spadek o 0,4 pkt proc.).

