"Nie wiem, czy naród rosyjski przetrwa". Putin zaskakuje

W rozmowie ze stacja Rossija-1 prezydent Rosji przedstawił pesymistyczną wizję tego, co stanie się z krajem, "jeśli Zachodowi uda się doprowadzić do upadku Federacji Rosyjskiej i przejąć kontrolę nad jej fragmentami".

– Jeśli pójdziemy tą drogą upadku Rosji, to myślę, że los wielu narodów Rosji, a przede wszystkim oczywiście narodu rosyjskiego, może się drastycznie zmienić – powiedział Putin.

Nie będzie Rosjan?

Polityk stwierdził, że nie wie, czy naród rosyjski w ogóle przetrwa. – Wątpię nawet, czy taka grupa etniczna jak naród rosyjski przetrwa w obecnym kształcie, zamiast niej pozostaną Moskale, Uralczycy i inni – dodał.

Ponadto rosyjski prezydent mówił, że Zachód ma plany podziału Rosji "określone na papierze", przekonując, że agresja na Ukrainę te efekt właśnie działań krajów zachodnich. – Ich próby przekształcenia świata wyłącznie dla siebie po upadku ZSRR doprowadziły do tej sytuacji. Oczywiście, będziemy musieli na to odpowiedzieć – przekonywał. Zdaniem Putina zachodnie państwa rozpętały wojnę, aby zniszczyć Rosję: – Oni mają jeden cel: zlikwidować były Związek Radziecki i jego główną część, czyli Federację Rosyjską. A później pewnie przyjmą nas do tzw. rodziny narodów cywilizowanych, ale tylko częściami, każdą częścią osobno.

Politolog kreśli czarny scenariusz dla Putina

Politolog i autor przemówień Władimira Putina Abbas Galjamow w rozmowie z CNN stwierdził, że Rosja już przegrała wojnę. Dla politycznego kierownictwa Kremla rodzi to niebezpieczeństwo zamachu stanu, ponieważ w miarę trwania działań wojennych i pogarszania się sytuacji na froncie obywatele społeczeństwa rosyjskiego będą szukać winnych.

– Stan gospodarki rosyjskiej się pogarsza. Wojna jest przegrana. Do Rosji wraca coraz więcej trupów, więc Rosjanie staną przed nowymi trudnościami i będą próbowali znaleźć wyjaśnienie, dlaczego tak się dzieje. Niewykluczone, że spojrzą na proces polityczny i odpowiedzą sobie: "Dlaczego w naszym kraju rządzi stary tyran, stary dyktator" – powiedział Galjamow w rozmowie z amerykańską stacją.

Czytaj też:

Steven Seagal przyjął order od Władimira PutinaCzytaj też:

"Nie ma takich przesłanek". Rosja odpowiada na "plan pokojowy" Chin