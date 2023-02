"Rosja nie jest w stanie". Amerykański polityk uderza w czuły punkt Putina

Podsekretarz ds. polityki obronnej Colin H. Kahl skomentował we wtorek decyzję prezydenta Władimira Putina o zawieszeniu udziału Rosji w traktacie o redukcji zbrojeń strategicznych. Jak stwierdził, Rosja nie ma środków na „nieograniczony” wyścig zbrojeń nuklearnych.

– Szczerze mówiąc, Rosja nie jest w stanie prowadzić nieograniczonego wyścigu zbrojeń nuklearnych. Nie mają pieniędzy, zwłaszcza biorąc pod uwagę obciążenie ich armii spowodowane wojną, sankcjami, kontrolami eksportu. Więc myślę, że to [decyzja Putina o zawieszeniu udziału w traktacie - przyp. red.] było sposobem na to, aby wygenerować kilka retorycznych nagłówków. Ale myślę, że w praktyce nie zmieniło to sytuacji – powiedział Kahl parlamentarzystom podczas posiedzenia Komitetu Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów.

Przypomniał, najwyżsi urzędnicy amerykańscy „bardzo jasno” dali do zrozumienia, że jeśli Moskwa użyje jakiejkolwiek broni nuklearnej w ramach trwającej inwazji na Ukrainę, to konsekwencje takiej decyzji będą poważne. Amerykański polityk zauważył także, że należy zachować czujność, biorąc pod uwagę, że Rosja wciąż pozostaje nieobliczalną potęgą z dużą ilością broni nuklearnej. Mimo wszystko, jest mało prawdopodobne, aby Moskwa użyła broni nuklearnej w trwającym konflikcie.

– Oni już nie przestrzegali reżimu inspekcji, używając pandemii koronawirusa i innych rzeczy jako wymówek. Ciekawe jest również to, że Putin zdecydował się zawiesić, zamiast zerwać traktat. Myślę, że to właściwie wskazuje, że nie jest to skuteczna metoda przeciwko nam – podsumował Kahl.

Putin podpisuje dekret

Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał we wtorek dekret, który formalnie zawiesza udział Rosji w Nowym Traktacie o redukcji zbrojeń strategicznych (START).

„Federacja Rosyjska zawiesza Traktat między Federacją Rosyjską a Stanami Zjednoczonymi o środkach dalszej redukcji i ograniczaniu zbrojeń ofensywnych, podpisany w Pradze 8 kwietnia 2010 roku” – czytamy w uzasadnieniu dokumentu.

Prezydent Rosji w zeszłym tygodniu zapowiedział, że Rosja zawiesi udział w Traktacie o redukcji zbrojeń strategicznych, ale nie wycofa się z niego.

