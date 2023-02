"Po tym wszystkim, co zrobiło państwo PiS". Hołownia: Giertych powinien kandydować

We wtorkowej rozmowie z Moniką Olejnik w programie "Kropka nad i" na antenie TVN24 Szymon Hołownia został zapytany o to, czy Roman Giertych powinien startować w najbliższych wyborach do Senatu.

– Uważam, że Giertych powinien kandydować. Można zgadzać się lub nie z jego różnymi poglądami, które głosił w przeszłości, ale po tym, co zrobiło mu państwo PiS – jemu i jego rodzinie – ma prawo do obecności w polskim życiu publicznym i jeżeli będzie kandydował, to nikt nie będzie przeciwko niemu wystawiał kontrkandydata, a przynajmniej ja o takim pomyśle nie słyszałem – powiedział lider Polski 2050. I dodał, iż zapewne adwokat startowałby z własnego komitetu wyborczego. – On nie będzie kandydował z żadnego komitetu partyjnego – stwierdził Hołownia.

Polska 2050 sama czy z PSL-em?

Wciąż nie wiadomo, w jakim kształcie do wyborów do Sejmu przystąpią ugrupowania opozycyjne. W ostatnim czasie dużo mówi się o wspólnym starcie Polski 2050 oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego / Koalicji Polskiej.

– Badaliśmy się i osobno, i w formacie z PSL-em. Jest 20 proc. wyborców PiS, którzy mogą zmienić zdanie. A może nawet około 23 proc. – uważa Szymon Hołownia. – Tylko trzeba by było umieć ominąć te rafy, które PiS teraz będzie zakładał przy użyciu setek milionów złotych, które będzie rozdawał na propagandę – oznajmił polityk.

Wspólny start w wyborach do Senatu

We wtorek opozycja podpisała tzw. pakt senacki. Oznacza to, iż wystawi wspólnych kandydatów w wyborach do Senatu. Porozumienie zawarły Koalicja Obywatelska, Nowa Lewica, PSL, Polska 2050 i grupa samorządowców.

– Pakt senacki to zobowiązanie wszystkich partii opozycyjnych. My wiemy, jaka jest waga tych wyborów. Wiemy, jak wiele zależy od tego, żebyśmy byli razem i żebyśmy wygrali – mówił podczas konferencji prasowej Marcin Kierwiński, poseł Platformy Obywatelskiej.

