"By uciąć spekulacje". Jest apel, aby politycy ujawniali swoje badania lekarskie

Niedawno prezydent USA przeszedł pierwsze kompleksowe badanie od półtora roku. Wnioski z badania opublikował w połowie lutego Biały Dom. Wyniki Joe Bidena są poddawane dodatkowej analizie, ponieważ powszechnie oczekuje się, że demokrata ogłosi kandydaturę do reelekcji w nadchodzących tygodniach lub miesiącach. Już jako najstarsza osoba obejmująca prezydenturę, Biden miałby 86 lat pod koniec drugiej kadencji.

Joe Biden pozostaje zdrowym, energicznym 80-letnim mężczyzną, który jest w stanie z powodzeniem wypełniać obowiązki prezydenta – przekazał lekarz Białego Domu.

Piecha: Powinniśmy znać stan zdrowia naszych polityków

"W Polsce prezydent, premier, szefowie partii powinni ujawniać przynajmniej raz w roku swój ogólny stan zdrowia. Tak jak przy dopuszczaniu do pracy się to odbywa. Wobec różnych pomówień, fake newsów należałoby publikować takie oświadczenia, by uciąć wszelkie spekulacje" – mówi w rozmowie z "Super Expressem" poseł Pis Bolesław Piecha.

Podobnego zdania jest politolog prof. Kazimierz Kik, który dodaje, że jawne powinny być dane dotyczące nie tylko kondycji fizycznej, ale też psychicznej. "Ujawnianie stanu zdrowia przez czołowych polityków, decydentów, co najmniej raz w roku jest absolutnie konieczne" – mówi prof. Kik "SE". – Ale nie tylko zdrowie fizyczne jest ważne – dodaje politolog. – Stan zdrowia psychicznego politycy powinni również ujawniać. To bardzo poważna sprawa i dziwię się, że w Polsce nie ma wprowadzonego takiego rozwiązania – podsumowuje ekspert pytany, czy Polska powinna wprowadzić działania na wzór USA.

